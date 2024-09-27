王鴻薇控人頭借貸涉洗錢 呂子昌︰抹黑

國民黨立委王鴻薇（右）、台東縣議員潘貴蘭（左）昨舉行記者會，指控國策顧問呂子昌涉嫌洗錢。（記者方賓照攝）

2024/09/27 05:30

〔記者劉宛琳、陳昀／台北報導〕國民黨立委王鴻薇昨偕台東縣議員潘貴蘭召開記者會，指控國策顧問呂子昌為閃避「信用合作社法」，涉嫌用多名親友當人頭進行借貸洗錢，最少有六千萬金流匯出入；王要求金管會全面啟動金檢，依法徹查淡水信用合作社及板橋信用商業銀行。呂子昌透過律師發聲明表示，潘貴蘭家族背負甚多債務，多次向其求助不成竟以此抹黑，記者會言論涉及不法，將保留法律追訴權。

王要求金管會啟動金檢

王鴻薇指出，呂子昌親友包括呂子昌兒子呂孫吉、呂孫福、女兒呂孫綾、妹妹呂素珍、姊姊呂素卿，以及親信洪建偉、張君明等人。

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王鴻薇說，潘貴蘭的母親林惠在向淡水信用合作社辦理借錢過程，輾轉認識呂子昌，呂表示向他個人借款有較多優惠（利息）、且較容易通過，要他們向他借錢。

東縣議員潘貴蘭母 與呂借貸糾紛

王鴻薇表示，但林惠借貸過程中發現，匯款過來的人名都是呂子昌親信與家人，而且都在淡水信用合作社任要職，呂孫福是理事，連呂素珍都掛名工友，而張君明擔任副總經理，洪建偉則是行員，這就是為了規避「信用合作社法」第卅八條之二「金融機構負責人不得與客戶有金錢的往來」，淡水信用合作社是什麼地下錢莊，這麼明顯問題金管會不管嗎？

王鴻薇質疑，呂子昌借錢時特別指示借款人要於板橋信用商業銀行開戶，但潘貴蘭事後發現，他們在板信商銀不知情下，有不明金流從呂素卿透過呂子昌的帳戶，轉到其子女呂孫綾、呂孫福手上。這絕對是重大金融內控問題，其中是不是涉及洗錢？甚至有沒有其他受害者，相關單位應該立刻出手調查，依法究辦。

潘貴蘭則控訴，母親全數清償本金及利息後，呂子昌強扣保證本票不歸還，還威逼強索她母親再給一筆五千萬元，才願意歸還另一張五千萬元保證本票，遭母親拒絕。針對她母親與呂子昌之間金錢糾紛，潘貴蘭已經提告且一審勝訴，這次站出來就是希望不要再有其他受害者。

對於上述指控，呂子昌透過律師陳守煌代為發布三點聲明：一、經律師檢視相關資料，確與呂子昌無涉；二、潘貴蘭家族事業背負甚多債務，多次請求協助不成，竟不思正途，欲以此等抹黑方式企圖轉移注意，實不足取；三、記者會中言論涉及不法情事，將保留法律追訴權，希勿自誤。

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