拆樑發起車遊基隆 週末登場

拆樑團體號召支持者28日車遊，形同另類罷免嘉年華。（記者俞肇福攝）

2024/09/27 05:30

〔記者俞肇福、盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案十月十三日投票，發起罷免案的「山海公民拆樑行動」將在明天（廿八日）下午二時至三時舉行車遊，號召支持者一起來發揮創意，希望在大街小巷都可看見「同意罷免」的身影，讓週六車遊基隆市成為另類罷免嘉年華。

「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵表示，過去曾舉辦過兩次車遊，不過都是驚喜式的快閃行動，結束後收到許多支持者表示想要參與。

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林茵茵說，這次車遊預計四十分鐘，將經過仁愛市場、信義市場、廟口等地，為了確保行動過程中的秩序及安全，歡迎有意願的民眾到「山海公民拆樑行動」相關社群進行填表，若是廿八日當天想要臨時加入，也很歡迎。

10月13日「基隆換新衫」

林茵茵指出，民眾在活動現場可向志工領取布條及小旗子裝飾機車，也可自行發揮創意，在不影響安全的前提下，在機車上展現「罷免謝國樑」的意象，完成這場另類的罷免嘉年華，十月十三日達成「基隆換新衫」。

對於國民黨批罷免是民進黨選輸想重選，民進黨秘書長林右昌昨天參加基隆信賴之友會時表示，這樣的說法只是為了要去貼標籤，試圖製造政治上的對立、激發政黨動員，完全不合邏輯，也完全不是事實。

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