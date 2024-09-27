檢廉4度提訊柯 將傳陳佩琪釐清金流

檢廉為釐清京華城20％容積獎勵決策過程，昨第4度提訊民眾黨主席柯文哲。（中央社）

2024/09/27 05:30

〔記者陳彩玲、楊心慧／台北報導〕台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉圖利罪遭收押禁見，迄今已羈押第廿三天，檢廉為釐清廿％容積獎勵決策過程，近期不斷傳喚前都發局長林洲民等人作證，並持續追查行、收賄金流，昨第四度提訊柯文哲。據了解，檢方為釐清相關不明金流，近期將再傳喚柯文哲的妻子陳佩琪到案說明。

台北地院裁定收押柯文哲的理由指明，柯與台北市議員應曉薇於便當會後即積極介入京華城案，都發局首長及幕僚多次簽辦提醒該案違法，柯文哲仍執意蓋章放行；且在應曉薇、威京集團主席沈慶京分配賄款的時機點上，柯的妻、兒帳戶確實流入不明資金。

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此外，根據台北市議會近日公開的「京華城容積違失案調查會議」紀錄，台北市前副市長兼都委會主委彭振聲曾在會議中表示，京華城案是因柯文哲交辦，才會辦理研議。檢方為釐清容積獎勵決策過程，前天也提訊彭振聲，針對會議紀錄加以釐清。

而為清查京華城弊案行、收賄金流，據了解，檢方近期將傳喚負責管理柯家帳務的陳佩琪，釐清案情。

此外，民眾黨立委黃珊珊日前主張柯是依「台北市都市計畫施行自治條例」第廿五條辦理、給京華城廿％容積獎勵不違法，民進黨台北市議員簡舒培就黃說法詢問北市府，市府回文明確表示：「查京華城案係由土地權利關係人依都市計畫法第廿四條規定提出申請，非依台北市都市計畫施行自治條例第廿五條規定辦理。」

簡舒培昨PO出市府的回文，酸黃珊珊被蔣市府打臉，批民眾黨是在硬辯亂拗。她並質疑說，京華城以都計法第廿四條爭取容積獎勵，為何柯文哲積極交辦，讓京華城成為柯任內「唯一」由民間機關提送的都市計畫變更案，也是「唯一」由市府協助召開專家學者諮詢會議的都市計畫變更案，更乾脆讓京華城「準用都更」拿下廿％的容積獎勵。

台北市議員簡舒培昨PO出市府的回文，酸黃珊珊被蔣市府打臉，批民眾黨是在硬辯亂拗。（取自簡舒培臉書）

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