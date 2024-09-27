卓揆邀韓國瑜 共商總預算付委

行政院長卓榮泰（中）昨在圓山飯店宴請立法院外交國防、衛環、經濟、財政委員會民進黨籍立委。（記者廖振輝攝）

2024/09/27 05:30

〔記者鍾麗華、謝君臨、施曉光、李文馨／台北報導〕藍白兩黨團聯手二度「封殺」明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰昨晚在圓山大飯店宴請立法院外交及國防、經濟、財政、社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委。立院民進黨團幹事長吳思瑤轉述，卓院長已向立法院長韓國瑜遞出橄欖枝，邀請韓會面共商總預算後續付委審查一事，相信會得到韓院長的溫暖回應。

吳思瑤強調，卓院長已下令，各部會首長在下次立院程序委員會之前，務必全面動起來積極遊說朝野委員，精確傳達預算付委審查對國家建設、人民福祉的重要性；卓也主動向韓院長提出希望安排會面，共商總預算後續付委審查程序。她認為，總預算交付審查應是指日可待，「我們有信心，會持續點亮台灣。」

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九月廿日立法院開議，藍白立委表決將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，接著週二在程委會將總預算案「暫緩列案」，無法排入下次院會議程。

若無法順利通過 「空有政策無法執行」

卓榮泰昨在行政院會指出，總預算若無法順利通過，會變成「空有政策無法執行」。雖然法定支出和部分延續性業務仍能支應使用，但新興資本支出、新增計畫都無法進行，且中央建設和地方建設是一起的，預算中很多政策是中央、地方共同推動。他也強調，政府不會疏於和立法院溝通，捍衛預算完整說明的機會是行政團隊的責任。

行政院發言人李慧芝則列舉醫療、教育、農民與軍公教權益及和國家安全、道路改善等受影響項目。教育方面，新增三三五億元，其中補助公私立各級學校的用電優惠就有五十八．八二億元，另「○到六歲國家一起養二．○計畫」增加四十一億元在就學補助、調整幼兒園師生比等相關政策。健康台灣深耕計畫有六十億元，癌症新藥給付也有五十億元、護理人力政策整備中長程計畫六十八．八五億元。此外，軍公教加薪三％更達二二一億元。

李慧芝指出，針對農地重劃區的基礎建設升級、緊急農路設施改善計畫有卅六．二六億元，還有潛艦國造後續籌建等軍事投資計畫六十九．五億元、道路改善計畫一○四．五五億元。

國民黨︰預算沒過 仍可執行經常性業務

對於綠營批評總預算案卡關，影響政務推動，國民黨發言人楊智伃反駁表示，民進黨說預算案退回程委會，會拿不到育兒津貼、老人補助，公務員領不到薪水，但根據預算法，行政機關在預算沒有通過前，仍可繼續執行經常性業務，民進黨為什麼要造謠？

民眾黨團總召黃國昌也批評，行政院不僅違法編列總預算，網軍還鋪天蓋地造謠指稱在野黨擋預算。

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