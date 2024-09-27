共軍射洲際飛彈後又派機艦「戰備警巡」擾台 國防部批北京：坐實中國威脅論

國防部昨日表示，自前日上午六時至昨日上午六時止，國軍偵獲共機四十三架次，其中三十四架次逾越海峽中線，進入北、中部及西南空域，另有八艘次共艦，持續在台海周邊活動。 （國防部提供）

2024/09/27 05:30

〔記者吳哲宇、鍾麗華、陳昀／台北報導〕共軍近期軍事動作頻頻，國防部昨日早上發布共軍動態指出，直至昨日早上六時的過去廿四小時內，有四十三架次軍機擾台，自昨早八時起，偵獲廿九架次共機執行「聯合戰備警巡」。國防部罕見重砲批評，中共實施和戰兩手策略，一方面出訪營造和平對話假象，另一方面卻藉軍事行動威懾周邊國家、顯露窮兵黷武心態，亦坐實「中國威脅論」。

21架次共機逾越台海中線

國防部指出，自昨晨八時起，我方陸續偵獲各型主、輔戰機及無人機計廿九架次出海活動。其中廿一架次逾越台海中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，結合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

請繼續往下閱讀...

針對中共近日在台海周邊及太平洋等區域，執行飛彈試射及軍演、實彈射擊等動態，國防部昨日表示，中共一方面藉遠海長航、聯合戰備警巡及飛彈試射等行動，威懾周邊國家，顯露窮兵黷武心態；另一方面運用軍事會談等，營造和平對話假象，是「和戰兩手策略」的展現，亦坐實「中國威脅論」。

國防部說明，在共軍南部戰區司令出訪、執行「軍事交流」之際，東部戰區等部隊卻在鄰近日本、朝鮮半島的黃海、渤海海域，進行多波次實彈射擊，凸顯威權政體缺乏政策穩定性的霸道本質，也對周邊國家形成嚴峻挑戰。

國防部強調，因應中共全面提升武力、我戰略預警時間大幅縮短等威脅，國軍將持續戮力建軍備戰，增強不對稱嚇阻戰力，並深化官兵愛國信念，以建構可恃軍事力量及防衛韌性，捍衛國家主權及百姓安全。

府籲中國自制 回到國際常軌

另，對於中國前天向太平洋試射洲際彈道飛彈一事，總統府、行政院及陸委會、外交部等昨均表達批判立場。總統府發言人郭雅慧表示，嚴正譴責中國人民解放軍此一行為，中國近來不斷在區域間進行各種軍事演習，威脅區域的和平現狀，呼籲中國應自制回到國際常軌，成為區域中負責任的一員，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法