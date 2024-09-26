聯大場邊會議》G7外長聲明：支持台灣參與國際

聯合國大會總辯論廿四日登場，七大工業國集團（G7）外長在場邊舉行會議，並發表聯合聲明，表達對烏克蘭、印太、中東、利比亞、蘇丹及海地等地局勢的立場。（美聯社）

2024/09/26 05:30

強調台海和平穩定 對國際安全和繁榮至關重要

〔國際新聞中心／綜合報導〕七大工業國集團（G7）外交部長廿四日發表聯合聲明，重申台海和平穩定對國際安全與繁榮至關重要，支持台灣有意義參與國際組織，並呼籲以和平方式解決兩岸議題。

請繼續往下閱讀...

強烈反對武力或脅迫改變現狀

聯合國大會總辯論廿四日登場，G7外長在場邊舉行會議，並發表聯合聲明，表達對烏克蘭、印太、中東、利比亞、蘇丹及海地等地局勢的立場。

聲明指出，G7在台灣議題上的基本立場不變，包括「一個中國」政策；對於不需要以國家地位為前提的國際組織，G7支持台灣成為成員，而要求國家地位的組織，G7則支持台灣以觀察員或來賓身分參與。

七國外長表示，G7持續對東海及南海情勢表達嚴重關切，強調聯合國海洋法公約（UNCLOS）的普遍性及統一性，強烈反對任何企圖以武力或脅迫做法改變現狀的片面行為；海牙常設仲裁法院（PCA）二○一六年的南海裁決對當事方具有法律約束力，中國在南海的擴張性海洋主張沒有任何法律依據，G7反對中國在南海的軍事化、脅迫及恫嚇行為。

聲明也重申，強烈反對中國海警和海上民兵在南海的危險行為，包括對菲律賓船隻發射水砲、蓄意衝撞等侵擾行動，反對中方一再干擾其他國家的公海航行自由。

關切新疆、西藏、香港人權狀況

七國外長同時對新疆和西藏等地人權表示關切，擔心香港自治和獨立機構受到打壓、權利和自由持續受到侵蝕，敦促中國及港府按照其國際承諾與適用的法律義務行事。

此外，G7也堅定支持烏克蘭捍衛其自由、主權、獨立及領土完整，反對俄羅斯侵略，並高度關切中國對俄國的支持，敦促北京對莫斯科施壓，要求其停止軍事侵略，立即、完全且無條件地從烏克蘭撤軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法