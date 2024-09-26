中央總預算卡關 新北議會民進黨團︰地方建設不能等

2024/09/26 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨、民眾黨立委在立法院聯手封殺明年中央政府總預算，新北市長侯友宜昨赴市議會施政報告，民進黨團質詢表示，中央總預算案未通過，恐影響新北市十五．三億元新興計畫與五十二億元的增加預算，呼籲侯向藍委溝通，並高呼「地方建設不能等，中央預算要審查」。侯友宜回應，尊重立委職權。

民進黨團總召集人張維倩等人指出，侯友宜常抱怨中央挹注新北不夠多，但自去年起，中央補助新北經費已超過歲入一半，明年更超過五十五％，藍白封殺中央預算，將影響軍公教加薪、老幼及身障者福利、災害準備金與地方建設等，希望侯友宜發揮影響力，說服藍委不要擋預算。

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綠議員籲侯友宜向藍委溝通

議員列舉，新北可能受影響市政包括明年雙北世界壯年運動會比賽場地的新莊棒球場、板橋第一運動場田徑場跑道整修工程；道路、市民活動中心、下水道等民生建設興建、修繕或改善工程。

市議員卓冠廷說，新北市明年歲入預算約二○九六億元，中央補助六○三億元佔近三成，若中央預算卡關，新北除了法定預算、既有科目外，新興計畫恐怕拿不到補助款。

侯友宜表示，中央補助款提升是因為新北市預算規模擴大，補助就會多一點，按六都人均預算，新北仍是最低，中央預算尚在審議，即便現在被退回程序委員會，最後仍會送出，他尊重立委權責；雖然預算沒過，該做的事情還是不能等，盼大家針對民生議題理性討論。

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