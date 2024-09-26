京華城監委提560％容獎前 柯就指示行政處分處理

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見。（資料照）

2024/09/26 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕檢廉調查京華城自提創設容積獎勵項目拿到廿％容獎，疑有不法，將威京集團主席沈慶京、前台北市長柯文哲、副市長彭振聲及議員應曉薇等人收押，而一份最新曝光的資料顯示，早在二○一七年監察院提出容積率審核意見應為五六○％前，柯文哲就已插手關切，指示都發局直接用行政處分方式上網公告京華城容積率。

京華城申請工業區變商業區，捐贈卅％回饋後，容積率為三九二％；但京華城自二○一○年起多次陳情認為容積率應為五六○％，前市長郝龍斌認為不符當年的計畫書未同意，直到柯文哲上任後，監察委員劉德勳在二○一七年八月提出審核意見，台北市都市計畫委員會在二○一七年十二月廿一日會議「尊重」監察院意見，通過修訂容積率為五六○％。

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檢方近日傳喚威京集團都市計畫顧問、鼎越開發公司董事林青及北市前都發局長林洲民，林洲民任職於二○一四至二○一八年間，當時爭議為三九二％或五六○％的容積爭議。

國民黨台北市議員游淑慧受訪表示，檢方可能已察覺廿％容獎的「前傳」也有問題。她重新檢閱市府提供的資料，發現一份二○一七年五月三日的市長室會議紀錄，柯文哲裁示決議為「京華城基準容積疑義案，請都發局就當年資料…做成行政處分並正式上網公告及函覆京華城」，還寫明「上網公告前，先至市長室會議報告」，並慎重地列管三個月；但主管都發局業務的副市長林欽榮未出席，且這場會議早於監察院八月七日提出的容積率審核意見，顯見柯文哲對於京華城的容積率早有定見，指示用行政處分處理，不採都委會程序審議，與沈慶京八月到市府拜會所提的訴求不謀而合。

民進黨議員洪健益日前曝光疑似威京集團子公司鼎越開發前董事長朱亞虎，寫給曾任柯文哲市長辦公室主任的蔡壁如陳情信，希望「八月三日之後約時間」，蔡壁如在八月一日給林洲民的便簽「京華城希望安排和林副市長拜會你在場」。接著沈慶京及林青於八月十八日到都發局，林欽榮、林洲民及都發局副局長張剛維都在場，與蔡璧如便簽的內容相符。

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