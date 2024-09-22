戰鬥部隊編現比低於八成 志願役人數創低

國防部。（資料照）

2024/09/22 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕根據明年度國防預算書顯示，志願役「預算員額」將比今年縮減五千餘人，相當於十一個聯兵營人力規模，且少掉的員額中，又以戰鬥部隊的基層士官、上等兵和一等兵為大宗。軍方雖未說明縮減主要原因，但根據立法院預算中心評估報告，今年上半年志願役人數創同期新低，多數戰鬥部隊編現比低於八成，顯示志願役招募仍偏低。

立院︰11項軍購需人力操作 必須因應

立法院預算中心已提出最新一一四年度中央政府總預算總體評估報告。報告指出，國軍在一○八年達到一○○％全志願役的組成，志願役人數在一一○年底達到近年人數最高的十六萬四千餘人後，一一一及一一二年底人數分別減少五四九二人及四七○六人，到今年六月底為止的志願役人數再減為十五萬二八八五人，較去年底減少一八○一人，是一○七年底以來人數的新低。

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預算中心表示，截至今年六月底為止，有眾多領取戰鬥加給的第一類戰鬥部隊編現比不到八成，包括陸軍的外島步兵、機步、砲兵、裝騎、戰車和反裝甲部隊；海軍陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車部隊、砲車部隊、防備連及飛彈連，海軍各艦艇部隊、戰術偵搜大隊及海鋒大隊，空軍防空飛彈部隊及憲兵二○二指揮部等單位。

預算中心提醒，明年度國防預算雖然再創近年新高，近年來國軍志願役人數卻逐漸降低。鑑於有多達十一項對美軍事採購及戰機採購、海空戰力提升等兩項特別預算都將在未來幾年陸續結案，但是相關武器裝備都需要足額且訓練精良的人力操作，但是做為作戰部隊主力的志願役人數卻創新低，國防部在編列高額軍事投資預算之際，應該妥善思考如何因應志願役人數不足的現況。

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