美軍援台灣183億 可能傳統裝備為主 ／學者︰助益後備部隊持久戰力

美軍援台灣183億。（路透檔案照）

2024/09/22 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國媒體報導，拜登政府將向台灣提供近五．六七億美元（約新台幣一八三億元）軍援，計畫在一月任期結束前完成。學者認為，在俄烏、以哈衝突下，美國需要優先支援以、烏，我國獲得品項可能還是以傳統裝備為主，國防部應與美國討論一整套援助方案，包括國軍移地美國訓練等。

報導引述匿名美國官員表示，這項援助將為訓練、庫存、反裝甲武器、防空和多領域態勢感知提供經費，並包括無人機等不對稱戰力關鍵品項。雖然沒有揭示具體援台裝備，但學者認為應與去年援台三．四五億美元品項差不多。

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與美討論國軍移美訓練等整套援助方案

根據去年媒體報導，美援台裝備含八萬套個裝及抗彈板；本月美國國防部督察長揭露，美援台軍備含班用機槍、彈藥、抗彈板及戰術背心，其中部分品項無法使用。國防部長顧立雄上週表示，美督察長揭露無法使用的品項，只佔軍援一小部分，軍援內容對提升「後備戰力」極有助益。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，今年美國國會通過數個援台法案，在國會期待下，美國行政部門自然要逐步落實國會要求；不過，美國援台以「總統撥款權」（PDA）進行，是從美軍現有軍備庫存中撥用裝備，因此要考量美軍的裝備彈藥儲備標準線。但在俄烏戰爭、以哈衝突持續進行下，美國也需要軍援烏克蘭和以色列，我國的順位應會落於以、烏之後。

揭仲認為，在兩場戰爭需求下，美國援台裝備應該不會含精準彈藥，而是以「傳統彈藥」為主。對國軍後備部隊的「持久戰力」有幫助，但對常備部隊的「即戰力」幫助有限。

若以上述邏輯來看，揭仲認為，在俄烏戰場需求下，美援台灣刺針飛彈基本可以排除，否則我國明年也不會以年度預算加倍採購刺針飛彈，少數比較有可能的是早期標準防空飛彈；另外，相關報導提到有無人機、反裝甲武器，可能的品項則有MQ-9A無人機和單兵火箭彈等。

揭仲表示，因國際情勢等眾多因素，在美方不能切合國軍需求下，國防部更應與美國討論一整套援助方案，並可以國軍移地美國訓練經費為主，美方對此也向來歡迎。而在我國訓練場地為數不多的情況下，至美國訓練對我方拓展實戰化訓練極有助益，也能在美國進行彈藥消耗，節省部分我國彈藥倉儲運送成本。

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