海巡志工平戰轉換 可補實海上民力

海巡署為強化海防、邊防韌性，將成立六千人的海巡志工大軍。圖為早年海巡志工演練海上救難。（記者吳仁捷翻攝）

2024/09/22 05:30

擬比照民防團隊編組 遴選年滿20歲青年加入

〔記者吳仁捷／新北報導〕海巡署基於「海巡人力有限，海上民力無窮」概念，將推動成立海巡志工隊，廣納漁船船主等海洋專業人士，於海上發現異常目標及徵候時，立即通報海巡查處，預警灰色地帶衝突及「衝岸」偷渡；而總統府三大委員會之一的「全社會防衛韌性委員會」將登場，未來這批海巡志工大軍，平時可協勤海巡，戰時也會賦予任務，補齊社會安全戰略網所欠缺的海上民間即戰力一環。

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海巡署表示，參考美、英等國海巡成功運用義工、志工的案例，早在二○○二年海巡署海洋巡防總局（艦隊分署前身）便提出試辦海巡志工計畫，於全台及離島成立蘇澳等五個海巡志工隊，招攬一八六名熱心志工投入海洋工作。

據透露，海巡志工出勤所需的船艇、油料等費用採「自籌自理」原則，但出勤的協勤費、文康費、保險，仍須編列預算，且志工須具備一定的訓練時數、基本的本職學能，以及應有的強化海防、邊防防衛韌性概念，初期將先傾向於衝岸偷渡熱點、或不明艦艇海域單位試辦，再擴增到全國和離島。

海巡署規劃，這批海巡志工尖兵，將比照「民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法」辦理，遴選品德優良、身心健康、無不良前科、年滿廿歲青年；但因要在海上作業，至少需具有海事或救難、潛水、救護等特殊專長，不僅平時支援海巡警力，戰時也可支援任務。

知情人士透露，無論平日、戰時，都須仰賴後勤補給，船艇、油料、後勤保養等支出，須由志工自籌自理，海巡打算比照義警、民防及義消慣例，由德高望重、事業有成、投身公益的社會賢達、企業主，來擔任海巡志工分隊乃至總隊長等各級幹部，出錢出力供應志工全天候運作，做為第一線執勤志工堅實的後盾。

至於海巡志工的協勤範疇，除在第一線協助應變處置灰色地帶衝突、偷渡，也擬依其專業性，籌組重裝潛水隊、無人機隊、後勤修復隊、海洋環保隊、海上救護隊等專業編制，擴充海巡志工陣容。

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