防堵「衝岸」偷渡 借重民力 海巡擬召募6000志工 強化海防

海巡署擬成立海洋志工隊，廣納六千海巡志工民力大軍；圖為早年海巡志工隊演練。（取自海巡署官網）

2024/09/22 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕我國北海岸三個月連傳兩起中國籍男子駕駛快艇「衝岸」偷渡案，考驗海防、邊防。海委會主委管碧玲表示「海巡人力有限、民力無窮」，將成立海巡志工隊。海巡署官員透露，目前規劃以一五九個岸巡安檢所為基礎，編成六千名海巡志工，強化海上灰色地帶衝突的應變。

159個岸巡所為據點 部署大軍

這批海上義勇大軍編成也將納入海委會「海空一體，精銳海巡」中長程計畫，更預期納編為總統府「全社會防衛韌性委員會」一環，加強海防、邊防韌性。

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不具名海巡官員透露，早在海巡署成立之初，便在北中南東及離島試辦成立五支海巡志工隊，共招募一八六人，如今兩岸情勢詭譎，中國屢派船艦滋擾，新的海洋志工編成後將投入協勤，非武裝卻可發揮「海洋斥候」功能，發現不明船艦侵入台灣領海滋擾，即時回報應處，於海巡陸海空三面向提升設備完成建置前，補充雷達或科技的不足。

發揮海洋斥候功能 輔助協勤

據透露，海巡署五個分署的一五九個安檢所多位於商港、漁港或出海口要塞，除原公布的十二處海洋驛站，規劃以各所為據點，比照警友站、義消分隊機制成立海巡志工隊，每隊編制各卅五人，上有中隊、大隊、總隊，組成六千人的海巡志工大軍。

海巡官員透露，將先在熱點安檢所試辦再擴及全國，志工成軍後將輔助協勤，防堵灰色地帶衝突、偷渡，協助提供人船涉走私、非法電炸魚等舉發；當發生重大海難或海洋污染等海事案件，志工亦得自行駕船或應任務需求，隨同巡防艦艇前往協助救難或除污，但不會隨艦、隨艇執法。

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