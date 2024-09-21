朝野過招 2758號決議各提案表態

立法院新會期昨開議，行政院長卓榮泰率內閣閣員施政報告並備詢。 （記者羅沛德攝）

2024/09/21 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕澳洲、荷蘭國會日前相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第二七五八號決議」動議，立法院朝野黨團昨於開議首日也提出聯合國二七五八號決議提案。民進黨團主張聯合國二七五八號決議不涉台，呼籲聯合國儘速接納台灣完整參與；國民黨團則提出中華民國自始反對二七五八決議，籲聯合國接納中華民國重返；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。

立法院長韓國瑜最後裁示，三案均逕付二讀，交付朝野黨團協商。

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綠「聯大2758號決議不涉台」

民進黨團提案指出，第一，堅決反對中國扭曲聯合國大會第二七五八號決議，阻撓台灣參與聯合國體系等國際組織，以及剝奪台灣二千三百萬人參與國際社會之權益；第二，中國應立即停止將聯合國大會第二七五八號決議與其所謂之「一中原則」掛鉤，破壞台海和平穩定現狀、印太地區之安全繁榮，及以規則為基礎之國際秩序；第三，呼籲聯合國須積極落實「聯合國憲章」揭櫫之普遍性原則，以及「不遺漏任何人」之承諾，儘速接納台灣之完整參與。

藍「中華民國自始反對2758決議」

國民黨團提案認為，第一，中華民國及其人民有權參與聯合國體系等國際組織，阻撓中華民國及其人民參與聯合國體系等國際組織，對我國和人民是不公平、不正義的，也是世界的損失；第二，呼籲大陸當局應正視中華民國存在之客觀事實，中華民國憲法維護了法理主權不分裂，雙方應依照兩岸人民關係條例推動兩岸交流、維護台海穩定與世界和平；第三，呼籲聯合國大會積極落實「聯合國憲章」揭櫫之普遍性原則，儘速接納中華民國重返並完整參與。

白「閣揆做相關專題報告」

民眾黨團提案表示，第一，積極爭取有意義地參與各種國際組織，打開中華民國台灣之國際參與空間；第二，在本會期，邀請行政院長針對台灣參與「聯合國」（UN）、「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（ICPO）、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等工作進度，在立法院進行專題報告。

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