黃珊珊稱「北市有權自訂容積率」 游淑慧：隔空向沈慶京下指導棋

國民黨北市議員游淑慧昨表示，京華城案民眾黨立委黃珊珊堅持的法源《都市計畫施行自治條例第25條》，是由市府主動發起，自證柯市府圖利外，京華城還可以主張「信賴保護」，不返還非法容積。 （資料照）

2024/09/21 05:30

自證柯市府圖利 沈可提信賴保護

〔記者甘孟霖／台北報導〕針對京華城案，民眾黨立委黃珊珊前天召開記者會強調，「都市計畫法」本就授權台北市有權自己訂容積率。對此，國民黨北市議員游淑慧昨痛批瞎扯，並指黃堅持的法源「台北市都市計畫施行自治條例第廿五條」，是由市府主動發起，這除自證柯市府圖利外，京華城還可以主張「信賴保護原則」，不返還非法容積，質疑黃的目的「不是救阿北（前台北市長柯文哲）是救小沈（威京集團主席沈慶京）」，並隔空向沈下指導棋。

指黃珊珊「不是救阿北 是救小沈」

游淑慧批評黃珊珊「死道友不死貧道」，一方面撇清關係說京華城非業管項目，另方面又說三道四、亂扯一通。她指出，黃堅稱京華城案法源依據是「台北市都市計畫施行自治條例第廿五條」，這就變成柯市府認為土地有合理使用必要時，「主動」幫京華城修擬的細部計畫、幫京華城創設的容獎項目，這就自證柯市府圖利，也打臉柯文哲之前所說「今年三、四月才知情」的瞎話。

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游說，如果真如黃珊珊所說，那柯文哲、前副市長彭振聲及前都發局長黃景茂就必須說明兩件事：一、為什麼京華城有必要增加容獎？合理必要性在哪？二、除了京華城，他們還主動給過那塊非都更、非危老、非海砂的私人改建案容積？黃不是說「通案」？

游淑慧強調，當時的審議資料中，完全沒有市府的必要說明，京華城二○二○年的提案資料，法源依據就是「都市計畫法第廿四條」，明明京華城才是提案人，為何黃珊珊要硬拗成「台北市都市計畫施行自治條例第廿五條」？兩條法規差異在於提案人，由誰主動發起。

游質疑，黃珊珊只敢用法律條號和部分文字騙人，為什麼要把提案擬定的責任攬在柯市府身上？是不是為日後京華城容積率保衛戰留下法律伏筆？方便京華城日後能主張信賴保護原則，主張是市府主動給的、就不能收回。

她批評，律師的天職是為客戶利益辯護，只不過不知道「黃律」辯護的對象是台北市民？柯文哲？還是沈慶京？她強調，柯市府方的被告絕對不會拿黃珊珊的說法當作辯護主張，懷疑記者會根本是隔空講給沈慶京聽的。

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