共軍頻驗證攻台 壓縮我反應時間

國防部長顧立雄表示，要利用中共軍演或騷擾狀況，想定各種有效應對作為。圖為顧立雄本月十七日赴屏東地區，視導部隊假日戰備整備，瞭解訓練實況。（軍聞社）

2024/09/20 05:30

顧立雄：國軍利用中共軍演、騷擾 想定各種有效應對作為

〔記者吳哲宇／台北報導〕針對台海情勢，國防部長顧立雄前天與媒體茶敘表示，共軍在灰色地帶襲擾及軍事恫嚇層面上力度不斷加大，也不斷結合正規和非正規等不同手段，意在驗證攻台、抗擊外軍能力，這趨勢不會因為美國大選就改變。他說，要利用中共軍演的情況，或者是騷擾狀況，用各種想定來發展有效應對，反應時間不如過去的久，因此要快速應對可能惡化的狀況。

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要讓世界知道 破壞台海和平是中國

顧立雄表示，中共運用正規、非正規的手段，進行包括海空聯訓、針對性軍演等等，某種程度是在從事認知作戰行為，因此台灣也要讓世界知道，逐步蓄意破壞台海區域和平穩定現狀的是中國，並不是台灣，所以訊息要透明化，要公布這些襲擾行為，而對中共的認知作戰，也要進行「反認知作戰」。

他說，除了認知戰，也會有消耗戰，我們要避免過度消耗，所以平時掌握動態外，也要適度應對。

顧立雄指出，國軍部分要用情監偵系統和友盟國家做情報交流，以掌握海空域動態。當然，掌握之後要適度對外公開，國軍會利用中共的這些作為，納入想定，評估未來要如何應對。

共軍由演轉戰可能性 我方進行預應

顧也提到，想定要分成平時與戰時，因為規模越來越大，越來越不容易掌握中共由訓轉演、由演轉戰的可能性，台灣都要進行預應，並利用各種演習進行驗證我方能否應對上述可能性。

顧立雄不諱言表示，要利用中共軍演的情況，或者是騷擾狀況，用各種想定來發展出可能忽然狀況的有效應對，反應時間可能不如過去的久，因此要快速應對可能惡化的狀況。

至於共軍今年發動過「聯合利劍—2024A」，什麼條件下會發生「Ｂ」軍演，國防部情次室次長謝日升中將表示，國防部會基於料敵從寬角度，將各種可能納入思考。而且共軍發動下一次軍演的理由，是共軍的定義，對我們來說可能不一定合理。

顧立雄認為，「聯合利劍—2024A」是戰區層級的演練，也許某天到全軍戰略演練，或由中央軍委主導，也有可能就是「Ｂ」，這要看共軍怎麼定義。

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