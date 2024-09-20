優先法案 朝野亮牌／藍推財劃法等17案 力主修憲訴法

立法院。（資料照）

2024/09/20 05:30

〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕立法院新會期今天開議，國民黨立法實務研討會昨通過新會期十七項優先推動議案，包括「財政收支劃分法部分條文修正草案」，核電廠延役的「核子反應器設施管制法修正草案」，以及修正大法官「現有總額」定義的「憲法訴訟法修正草案」等多項高度爭議性法案。

國民黨團原列十八項優先議案，其中增訂罷免提議及連署應附本人國民身分證正反面影本，並填具身分證發證日期的選罷法修正草案，因爭議太大刪除。

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憲法訴訟法修正草案將大法官「現有總額」的定義，修正為指憲法增修條文第五條所規定的大法官人數，並提高大法官議決同意門檻。黨團還推動攸關中天電視台關台權益的「衛星廣播電視法修正草案」，以及處理頻道授權及挹注公視基金爭議的「有線廣播電視法修正草案」。

修正財劃法部分，黨團主張擴大統籌分配稅款規模，要把精省後中央多拿的十五％收入還給地方，所得稅總收入的二十五％、營業稅收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金的全部收入及貨物稅十％，由中央按公式及規定分配直轄市、縣市及鄉鎮市政府。

朱喊暫緩實施國土計畫法 推動修法

國民黨主席朱立倫近日喊話暫緩實施「國土計畫法」，國民黨團也將推動修法，主張地方政府主管機關應於全國國土計畫公告實施之後，必須公布實施及公告的國土功能分區圖期限，由四年延長為六年。

其他還包括鼓勵對政府機關、公司及商業內部違法情事揭弊，以保護揭弊者的「揭弊者保護法草案」；讓警、消、海巡、移民、空勤、航測人員退休所得替代率比照國軍的「警察人員人事條例第三十五條條文修正草案」﹔免除八十歲以上長者適用巴氏量表的「就業服務法第四十六條條文修正草案」；中央統一補助六十五歲以上老人綜合所得稅未達二十％者健保費的「老人福利法修正草案」等案。

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