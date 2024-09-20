優先法案 朝野亮牌／綠列體育部等15項 堅守4人事案

立法院。（資料照）

2024/09/20 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期今開議，賴清德政府首度迎來預算會期，朝野攻防硝煙四起。民進黨團與行政部門已彙整四十餘項優先法案，其中「優先中的優先」有十五項，盼在民生優先、有社會正當性、朝野分歧不大等原則下，各政黨能擴大合作；而四項預算案及四項人事同意權案，更是綠營的守備重點。

賴與黨籍立委餐敘 凝聚作戰士氣

民進黨團今祭出甲級動員令，並將召開黨團會議，確認總質詢及各委員會召委選舉等事項。總統暨民進黨主席賴清德晚間預計與黨籍立委餐敘，交換意見、凝聚團結作戰士氣。

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民進黨團幹事長吳思瑤昨天受訪表示，本會期議案很多，包括人事同意權案、預算案及法案，觀察前次朝野協商的情形，在野黨對行政院長卓榮泰的施政報告應該不會有非理性動作，黨團懷抱善意相信他們。

關於綠營優先議案，吳思瑤說明，民進黨團與行政部門已盤整四十餘項須修訂的法案，並擬定十五項「優先中的優先」法案，包括攸關體育暨運動發展部成立的四個組織法、社會救助法、都市更新條例第六十五條、學生輔導法、消防法（消防人員安全衛生防護專章）、身心障礙者權益保障法、陸海空軍刑法、資通安全管理法、娛樂稅法、產創條例、國家語言研究發展中心設置條例，以及國家醫療科技評估中心設置條例。

民進黨團列為守備重點的四大預算案包括，明年度中央政府總預算案、撥補台電新台幣一千億元的一一三年度中央政府總預算追加預算案、中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案，以及今年度的國營事業預算案。另有四個人事同意權案，包括國家通訊傳播委員會（NCC）、第十四屆考試院、司法院大法官，以及公平交易委員會。

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