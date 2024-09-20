焦點評論》民進黨新會期挑戰

立法院。（資料照）

2024/09/20 05:30

記者陳政宇／特稿

朝野擺出架式迎戰立院新會期，民進黨做為連續執政的政黨，背負更多社會期待。「賴卓體制」主打團體戰，府院黨及黨團除延續既有溝通機制，賴清德近期確立兩渠道，包括邀請各派系要角赴官邸餐敘，以及立院會期初與黨籍立委聚餐等，凸顯「黨內溝通」迫切性。

黨內高層不諱言，民進黨延續過去八年執政基礎，雖持續展現政績和價值理想，但社會檢視力道及標準更為提高，必須更快回應民意期待。

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的確，面對國際情勢快速變遷、兩岸情勢風險加劇，中共統戰手段多方進攻，甚至將立法院定為戰場。至於國內，民進黨近年流失青年與中間選民的強力支持，「少數政府」如何有效推動施政、展開社會對話，弭平與在野日益尖銳的矛盾，賴政府面臨更多的挑戰。

值此關鍵時刻，綠營溝通問題卻接連浮上檯面。從交通部長到大法官人事案，剛好在賴清德與各派系餐敘的兩、三天內相繼公布，卻不約而同激起跨派系譁然，質疑者眾，但有誰敢捋虎鬚？立院將進入施政總質詢與人事審查程序，恐將成為在野黨的攻擊焦點，執政黨如何說服民意支持，猶待觀察。

「國土計畫法」近日掀起政壇波瀾，逾廿位民進黨立委要求展延，法案在馬政府時期通過，旨在解決台灣土地濫用等多年痼疾，如今卻遭遇民代及基層的反對。事實上，該議題不僅早有媒體帶風向，網路上更有大量批評鋪陳，賴政府應該有足夠敏感度及早應變與處置。

在國土法議題已然沸騰，政院代表卻缺席民進黨中常會報告，方由賴清德責成黨內蒐集意見交政院評估，並交代下次列席。事實上，中南部縣市長及常委舟車勞頓北上，但相隔不到五百公尺的政院卻屢傳缺席。黨政溝通顯然唱空城。

民進黨的連續執政不僅意味著在既有的政策基礎上繼續前行，亦代表更高期許和嚴峻挑戰，除了黨政協調問題不容忽視，朝野高度對峙下，賴政府還得展現更有效的社會溝通，才能突破立院的少數困局。

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