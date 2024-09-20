立院新會期今開議／朱︰藍白全面合作 卓︰國會非朝野戰場

立法院。（資料照）

2024/09/20 05:30

國民黨團︰嚴審政府預算 民進黨團︰做好捍衛預算準備

〔記者施曉光、陳政宇、鍾麗華／台北報導〕立法院新會期今天開議，國民黨中央力促藍白兩黨合作，國民黨主席朱立倫昨宣示，在國會如何匯集最大在野力量，制衡執政黨，代表人民監督預算及推動重要法案，非常重要，國民黨團與民眾黨團在新會期將全力站在民意這一邊，推動重要法案。

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行政院長卓榮泰昨強調，「國會是人民的希望，不是朝野的戰場」；立法院新會期開議，他與行政團隊將以人為出發點，用政策與預算建構新會期及下個年度國家施政的總體目標，期待得到國人同胞與國會的支持。國會的新會期可以在祥和、穩定、責任中進行兩院的互動、政策的對話，讓人民看到新的期待。

朱立倫昨出席國民黨立法實務研討會時談及前台北市長柯文哲案，他說，司法的部分，國民黨堅持的是程序正義、司法公平、毋枉毋縱，有證據辦到底，沒證據不能入人於罪。

國民黨團書記長林思銘指出，新會期立法院會回歸正常議事運作，今天不會杯葛卓榮泰的報告，賴政府提出的三項人事案審查也都會安排，希望未來完成中央政府總預算案審查後，盡速安排人事案審查。林思銘也說，黨團會嚴審政府預算，包括潛艦預算以及大內宣增加的十四億文宣費部分。

針對國會藍白合，民進黨團幹事長吳思瑤表示，新會期當然是嚴峻會期，在野黨拿砍總預算來逼迫民進黨，但她要再次呼籲，國會對於預算嚴格監督、理性把關，別忘了民生優先。當在野黨磨刀霍霍、針對司法單一案件報復執政黨，砍的每一筆民脂民膏，都可能剝奪人民生活需要、國家發展需求。

吳說，民進黨團會做好準備，在野黨砍每一筆預算前要講出合理理由，執政黨團針對捍衛預算必要性會講出妥善執行的理由，無論是刪除還是捍衛預算，支持國會嚴格監督預算。

民進黨團書記長蔡易餘也強調，可預期藍白兩黨會將很多政治攻防當成砍預算的理由，甚至有民眾黨立委揚言要砍總統府預算，若把民眾黨主席柯文哲案的司法過程當成砍預算理由，只會被人民唾棄。

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