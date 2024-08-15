市議會調查小組20日訪談 彭振聲確定不出席

前台北市副市長彭振聲原本將於本月廿日接受台北市議會京華城專案調查小組訪談，但彭已決定因家庭因素不出席。（資料照）

2024/08/15 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城案被控涉嫌圖利，台北地檢署本週一傳喚前都委會主委、前台北市副市長彭振聲，訊後請回，但限制出境出海及住居。原本彭將於本月廿日接受台北市議會京華城專案調查小組訪談，但彭已決定因家庭因素不出席；因彭被檢調約談、偵查不公開，未來可能再另外找時間約。

彭被約談、偵查不公開 何時再開會訪談未定

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京華城調查小組報告預計八、九月出爐，因彭振聲有意願，調查小組原本將於八月廿日加開會議訪談彭，不料議會行事曆預計廿日開會的訊息近日卻悄悄取消。調查小組召集人、市議員游淑慧昨受訪表示，彭於日前致電給她，表示廿日當天因「家庭因素」不克出席會議，但也說彭與她聯絡時，尚未遭到檢調約談、也未被檢方列為被告，至於何時開會，目前尚未確定。

記者致電彭振聲，他受訪證實，廿日不克出席，因為他被檢調約談，檢調詢問很多問題，他也完整答覆，但很多事情偵查不公開；至於調查小組的訪談，未來有可能再另外找時間約。

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