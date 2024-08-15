京華城弊案 不排除被告身分傳喚柯

前台北市長柯文哲因京華城案被控涉嫌圖利，北檢昨再約談曾質疑京華城容積獎勵適法性的六位都委會委員作證；圖為京華城舊址。（資料照）

2024/08/15 05:30

北檢約談宋鎮邁等6都委作證 訊後均請回

〔記者王定傳、何玉華、張文川／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案被控涉嫌圖利，台北地檢署十二日以被告身分，傳喚前台北市副市長、前都委會主委彭振聲；十三日以證人身分，約談都委會委員陳春銅、陳明吉；昨再約談曾質疑京華城容積獎勵適法性的六位都委會委員作證，訊後均請回。

檢近日從他字案轉偵字案偵辦

檢方近日將把本案從「他」字案轉為「偵」字案偵辦，不排除以被告身分傳柯文哲出庭說明。

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六位被約談的委員包括親民黨主席宋楚瑜之女宋鎮邁、交通大學榮譽退休教授馮正民、交大教授邱裕鈞、交大退休副教授黃台生、建築師薛昭信等人。其中，宋鎮邁、黃台生都曾發言質疑容積獎勵適法性等問題，例如宋鎮邁質疑「針對本案不能適用本市土管條例、都更條例、危老條例，而另要放寬容積獎勵項目的理由，申請單位應提出更充分的說明」等。

京華城案因捐地變更土地使用分區，土地容積率從一開始的三九二％提升至五六○％，但柯市府時期創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，額外給予廿％容積獎勵，容積率攀升至八四○％，因此被質疑涉嫌圖利財團。

雖柯文哲撇清責任說「容積獎勵是都委會在『合議制下的共識決』，市長沒有權限、也無法下指導棋」，但有議員爆料，柯文哲在京華城案有三次影響關鍵的公文紀錄，且有委員因持反對意見而被「換掉」。

針對京華城案，台北市長蔣萬安昨受訪表示，監察院、檢調都有向市府索取相關資料、約談，政風處一定全力配合，希望儘快釐清真相、還原事實，毋枉毋縱。

民眾黨立委、時任柯文哲總統大選競選總部總幹事黃珊珊昨受訪說，檢調已經在調查了，就靜待調查。

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