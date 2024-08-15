本報專訪》卓揆：明年成立體育部 200億預算準備好了

行政院長卓榮泰昨接受本報專訪時表示，今天的行政院院會後，將啟動體育暨運動發展部籌備小組，未來人事可以靈活晉用，讓現役與退役國手都能參與體育部運作，力拼明年成立。（記者林正堃攝）

2024/08/15 05:30

記者鍾麗華、謝君臨、陳鈺馥／專訪

台灣在本屆巴黎奧運拿下兩金五銅成績，表現亮眼，行政院長卓榮泰昨接受本報專訪時表示，今天的行政院院會後，將啟動體育暨運動發展部籌備小組，未來人事可以靈活晉用，讓現役與退役國手都能參與體育部運作，力拚明年成立，而且兩百億元的預算，行政院已準備好了。

今公布體育部籌組時程

卓榮泰說，行政院今將公布體育部籌組的相關時程，不過，「體育暨運動發展部組織法草案」及「中央行政機關組織基準法」，放寬二級機關數量部分，還要經過立法院通過，但籌備工作可以先做。

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卓榮泰指出，除籌備小組外，同時也會籌組諮詢小組，邀請現役與退役國手、體育界人士參與，提供更貼切的政策意見，預計十月會推出一部整合各界意見、大家能夠接受且願意支持的「體育暨運動發展部組織法草案」。

「這是全新概念構想的體育部，沒有什麼升不升格的問題。」卓榮泰強調，未來體育部的人事能靈活晉用，包括現役與退役的國手都能到體育部工作。

至於明年體育預算，卓榮泰說明，公務預算為八十八億元、基金八十五億元，明年總計已編列一七三億元，但體育部成立後，還會有一些基本費用，這部分可以「外加」，政院會盡量朝兩百億元預算規劃，來達到賴清德總統的競選政見與承諾。

卓榮泰認為，成立體育部是政府回應此次奧運國手優異表現，以及體育界長期對國家體育政策的要求。希望立法、修法的時間能快一點，這沒有政治對立的問題，朝野立委應該很支持，希望明年就可成立，以因應接下來的亞運與重要國際賽事。

此外，卓榮泰也說，現有國家運動訓練中心、國家運動科學中心外，未來也將成立國家產業運動發展中心，是專屬對體育產業發展的組織，讓體育暨運動發展部成為體育運動與產業發展多元進行的部會。

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