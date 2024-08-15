本報專訪》卓揆：是否重啟核能 立院應和社會討論

行政院長卓榮泰昨接受本報專訪時表示，「環境基本法」第廿三條規定「非核家園」是要逐步達成的目標。「非核家園」不是神主牌，這是依法必須要做的。（記者林正堃攝）

2024/08/15 05:30

記者陳鈺馥、鍾麗華、謝君臨／專訪

國民黨立委提出「環境基本法」等修正草案，要將條文中「非核家園」改成「淨零碳排」等字樣。行政院長卓榮泰昨日接受本報專訪時表示，立法院可以討論要不要修法，但尚未修法之前，「環境基本法」第廿三條規定「非核家園」是要逐步達成的目標。「非核家園」不是神主牌，這是依法必須要做的。

「非核家園不是神主牌」

卓揆：是依法必須做的

卓榮泰指出，「環境基本法」當初是朝野無意見通過的，第廿三條規定逐步達成「非核家園」，政院是遵照這個目標，應得到立法院的支持。至於要不要修法，立法院可以討論，立院也應和社會討論，台灣是否要重啟核能。如果核能安全無虞、沒有核廢料問題，大家可能有新的態度，但目前是非常兩極化。

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卓提及，傳統核能若要繼續用，他尊重立法院修法，但尚未修法之前，就是依照「環境基本法」第廿三條。

關於台電日前宣布，桃園以北的縣市，用電量五百萬瓦以上的資料中心，不再核准供電，建議業者優先到中南部設廠。卓榮泰回應，這有兩個背景，第一是台灣長期「南電北送」，北部電力用量高，有高用電量產業。第二個背景是二○二五至二○二七年是舊電廠除役高峰期，許多燃煤電廠將在這三年除役，同時也會興建電廠及加入民營電廠。

卓榮泰強調，到二○三○年，全台用電量是七○○萬千瓦，扣掉舊電廠、加上新電廠及開發中的綠能，屆時台電可提供九二○萬千瓦，亦即供電量多增加二○○萬千瓦，供電量是夠的。

針對世界AI大廠來台蓋廠，台灣電量足夠嗎？卓榮泰舉例，蓋廠不是馬上蓋就完工，有些需三到五年，並不是明年就集中發生。為了因應需求用電量，除讓新興電廠如期運轉外，政府也會積極開發新能源，包括地熱、氫、水力發電等。

卓榮泰談及，核三廠一號機已停役，明年五月二號機將停役，四十年期限到就必須停役。若要重新啟動核電廠，必須進行安全總體檢、更換設備，核三廠還要進行地震帶的地質檢測，安全檢查會不會過？有無新的設備可供更換？目前都不知道，即便這些問題都解決，最快三年半、慢則五年才能重新啟動。核三廠沒有延役問題，而是要不要重新啟動的問題，立法院當然可以討論。

開放態度 討論新核能技術

卓榮泰強調，二○三○年之後，若有新的能源技術出現，不管是小型核電或核融合，只要沒有大的安全問題，也不用處理核廢料，符合世界潮流及國內共識的話，「我們當然願意持開放態度，討論新的核能技術問題」。

另外，賴清德總統在氣候變遷對策委員會要求「強化電網韌性計畫」須提早在二○二八年完成。卓榮泰表示，台電編五千六百億元執行計畫，目前進入執行高峰期，日前在檢討時，總統發現要花十年太久了，他們就和總統商量縮短為四年，預定二○二八年，早日將安全、韌性電網完成。

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