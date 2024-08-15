中國男快艇闖淡水河口 起訴 福建到淡水渡船頭 犯未經許可入國罪

曾任中國海軍艇長的六十歲中國籍男子阮芳勇，今年6月9日駕快艇闖我國淡水渡船頭，士林地檢署昨依違反入出國及移民法之未經許可入國罪起訴。（海巡提供）

2024/08/15 05:30

〔記者張文川／台北報導〕曾任中國海軍艇長的六十歲中國籍男子阮芳勇，今年六月九日駕駛中國製玻璃缸體「鴻津快艇」，從中國福建省三都港出發航行十二小時，直奔我國淡水渡船頭，被捕時宣稱要「投奔自由」，士林地檢署昨偵結認定沒有國防與國安動機與事證，依違反入出國及移民法之未經許可入國罪起訴。法官並裁定續押三個月。

阮芳勇曾任中國海軍艇長

稱投奔自由 檢方查無國安動機

阮男在移審庭供稱，共產主義給中國人民帶來苦難，中國國家主席習近平主政後更加專制跋扈，致中國政局陷入荒唐局面，民營經濟無法生存，他希望推翻專制，他長期在中國軍隊任職，可協助台灣對抗中共的軍事威脅。

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檢方調查，今年六月九日上午九時四十四分，阮男駕駛快艇至淡水出海口，海巡雷達站與守望哨偵獲、通報；十時十九分快艇於淡水渡船頭擦撞碼頭的交通船，船長與船員協助泊靠，安檢所人員十一時十分到場逮捕阮男。

檢警數位鑑識阮男手機，定位顯示同月二日至四日皆在中國貴州苗族自治縣，八日上午位於福建福州市，九日清晨五時許位在東引島與淡水河口海路的中心點，動線大致符合阮男供述。

阮男供稱，他八日上午於福建三都港以三萬六千元人民幣購買玻璃缸船體的快艇，晚間十時許出港，九日上午到達淡水河口，強調他是不小心擦撞交通船，並主動請船長報警，應屬自首，請求交保，法官考量他在台居無定所，裁定續押三月。未經許可入國罪可處五年以下徒刑或拘役。

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