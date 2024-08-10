國防部修役男申請提前退伍條件

（資料照）

2024/08/10 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍恢復一年制義務役，為配合常備兵員額需求及服兵役公平，內政部上個月預告修正「常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵役辦法」，刪除役男家庭為低收入或中低收入戶可申請服補充兵役等規定；不過，役男入伍後，仍可按原規定申請提前退伍，產生法規漏洞。對此，國防部八月六日預告「常備兵補充兵服役規則」第十五條修法，同步跟上相關規定。

與內政部修法同步

內政部已於七月廿二日公告修正「替代役役男提前退役辦法」，役男的直系血親、配偶或兄弟姊妹患有重度以上身心障礙，無其他家屬照顧者才能提前退役，同時刪除低收入或中低收入戶等規範。

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國防部八月六日也就常備兵得申請提前退伍的相關規定做出修正，調整常備兵現役在營期間得申請提前退伍的條件。

國防部於修正草案說明，考量服兵役役男家屬一次安家費及三節生活扶助金發放基準調高，再加上一年役期義務役役男的薪資待遇已有調高，使役男於服役期間得以兼顧家庭生活開支，因此將刪除現行條文「原負擔家庭生計主要責任之家屬死亡，無其他家屬負擔家庭生計」以及「家庭依社會救助法核列為低收入戶或中低收入戶」得以申請提前退伍的條件。

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