賴籲全國宮廟代表 別被「拐」去中國

賴清德總統昨赴台灣道教總廟無極三清總道院參拜，呼籲全國各地宮廟代表不要被「拐」去中國，婉拒對岸請客。（記者張軒哲攝）

2024/08/10 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕賴清德總統九日前往台中海線大廟台灣道教總廟無極三清總道院參拜祈福，全國許多宮廟代表到場。賴致詞時呼籲大家不要被「拐」去，對岸如果說要請客，大家要婉拒，兩岸宗教交流自己出錢，不要被招待，不然影響台灣國家安全，拜託大家團結一致。

婉拒對岸請客 宗教交流自己出錢

三清總道院主祀觀音佛祖和三清道祖，賴清德昨在立委蔡其昌、何欣純與三清總道院主委鄭銘輝等人陪同下參拜，和廟方人員逐一合照。賴清德祈求眾神保佑台灣國泰民安，風調雨順，台灣四時無災；接著話鋒一轉，連問大家三次要講比較重的話「好不好？」現場民眾也爽快回應「好」。

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賴清德表示，近年中國展現併吞台灣的企圖，台灣海峽有中共機艦威脅，更透過宗教交流，免費招待台灣人去中國玩；台灣人民善良，到對岸接受招待，不聽對方話又不好意思，這些對台灣國家安全影響很大。他問大家是否贊成此說法？博得台下民眾熱烈掌聲。

賴清德說，他當總統有在拜拜，但中國共產主義是無神論，台灣是民主國家才有宗教信仰，他站在國家安全和守護宗教自由立場，誠懇拜託大家共同守護台灣、團結一致。

另外，鄭銘輝歡迎總統時一度口誤說大家歡迎「蔡總統」，賴清德笑稱鄭銘輝「是有感情的人」，幽默化解尷尬。

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