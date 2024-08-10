加澳強化軍事合作 重申台海和平

加拿大國防部長布萊爾（前排左）與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（前排右）八日進行雙邊會議。（美聯社）

2024/08/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕加拿大國防部長布萊爾與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯八日進行雙邊會議後發表聯合聲明，承諾強化兩國國防合作，深化共同能力應對全球性挑戰，並重申「台灣海峽維持和平穩定的重要性」以及「反對片面改變現狀」，呼籲透過對話溝通而非威脅、武力或脅迫手段，和平解決歧異。

聲明指出，加、澳將強化兩國國防部的協調行動能力，尋求減少合作阻礙，在太空、數位、研究發展、尖端性能、科學和技術領域上進一步合作，並維持對美國、英國、紐西蘭和加、澳組成的情報共享團體「五眼聯盟」的堅定支持。

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區域安全方面，聲明說，兩國身為印太地區國家，支持區域內的和平、穩定和繁榮，包括對主權的尊重和國際法的遵守。澳洲歡迎加拿大提升在印太區域的防衛活動，也會尋求機會提升F-35戰鬥機、P-8A海神式巡邏機及其他共享武器平台上的協調能力和軍事技能組合。

布萊爾表示，印度─太平洋地區的安全受到某些顯著且困難的挑戰，北京當局試圖重塑國際體系推動自身利益。他說，兩國需要更加緊密團結，藉由強化兩軍的協調行動能力和深化彼此行動上的配合，維護印太地區秩序。

兩國防長擔憂中國南海擴權、對台軍事行動

兩人皆對中國在南海的過度海權聲索以及針對台灣的軍事行動感到擔憂，強調所有國家在國際法規範下，行使海、空自由航行權的重要性，並重申對在南海危害穩定或脅迫行動的強烈反對。菲律賓、加拿大、澳洲和美國本週在南海首度舉行聯合軍演，馬勒斯表示，各方合作是基於尋求震懾，避免衝突。

加國防長︰加拿大有必要捍衛台海

另據中央社報導，布萊爾同日出席「亞太基金會」，探討加拿大對印太地區和平、安全的貢獻時指出，台灣海峽屬於國際水域，在海上和空中的航行自由受國際法保障，因此，加國會持續在包括台海的印太海域航行。他說，台海攸關包括渥太華在內的全球經濟利益，加拿大有必要捍衛台海和平。

被問及台海軍事衝突時加拿大能夠給予的支持和保證，布萊爾未直接回應，而是強調當前一切努力都是為了確保台海安全，防止戰爭發生。

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