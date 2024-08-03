陳俐甫︰不如啟動全面修憲

台灣教授協會會長陳俐甫。（資料照）

2024/08/03 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕前司法院副院長蘇永欽昨主持座談會時表示，台灣選舉造成特殊的「朝小野大」，其本質就是在多數決下的「反民主」，並有與會學者稱少數人選出來的總統執政是違反多數決原則的「專制獨裁」。對此，台灣守護民主平台理事宋承恩指出，各界論者應尊重台灣既有憲政制度，而非使用粗糙的多數決民主觀念，陳述違反權力分立原則的「國會至上」主張。

台灣教授協會會長陳俐甫說，這是一個很好的「憲法時機」，若國民黨不願再擁抱神主牌，就讓憲法回到人間，推動全面修憲或制定新憲。

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宋承恩︰憲法從來都非國會至上

法律學者宋承恩受訪表示，針對國會擴權釋憲案，各界論者應尊重台灣現有制度，違憲審查是世界各國皆有，本質即與多數決不同，有關權力分立等憲法原則，都必須不受民意干預，尤其人權保障一定為「反多數」，否則將面臨「多數暴力」。況且民進黨立委得票數較藍白相加還多，欲以國會席次多數決定一切，包括憲法原則、人權事務和違憲審查，是非常「粗糙」的民主觀念。

宋承恩強調，台灣及中華民國憲法從來都不是「國會至上」，從前立法院也非唯一國會，監察院具調查權，更是依國民黨信奉的孫文五權憲法規定，難道國民黨是要廢除監察院嗎？

陳俐甫說，大法官釋憲權在修憲或制憲前具功能必要性，現行法律也明定將違憲審查權交予大法官，若藍白不服可以提案修憲公投廢止大法官，但仍必須將此必要功能指定移轉，正如當初中華民國憲法增修凍結國民大會，以人民全體為「無形國民大會」，即為體現現行修憲程序須經全民公投的學理。

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