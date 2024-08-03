臨時會喬不攏 藍綠互拆台

國民黨團書記長洪孟楷。（記者陳逸寬攝）

2024/08/03 05:30

國民黨團︰若只審人事案 不奉陪 民進黨團︰藍目標是選罷法 其他都是包裝

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團主張八月召開臨時會處理國家通訊傳播委員會（NCC）、考試委員人事同意權案，不過國民黨團昨喊話，若只限縮人事審查就拒絕奉陪，民眾黨團總召黃國昌也稱不隨民進黨起舞。民進黨團呼籲，在野黨若延宕人事同意權行使，將造成政府機關空轉、危及人民權益。

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朝野黨團就臨時會召開與否連日叫陣。國民黨團書記長洪孟楷昨指出，黨團不會主動提開臨時會、配合行政院處理人事案，除非由立法院長韓國瑜召集朝野協商討論時間和議題，國民黨團屆時也會盤點要優先處理的民生法案，包括學生輔導法、消防法、巴氏量表等。

國民黨立委王鴻薇坦言，黨團三長已告知立委，非常有可能在八月十六日召開臨時會，國民黨認為除了人事案，也應處理一些法案。

針對國民黨團的訴求，民進黨團總召柯建銘受訪評估，藍營重點只有選罷法，其他都是包裝，包括政院所提的消防法，以及較無爭議的學生輔導法，而攸關補助長者健保費的老人福利法修正草案則已違憲、不可能處理。

對於行政院表示立法院須先通過NCC委員人事案，再宣布NCC組織法修正案施行日期，國民黨立委翁曉玲認為，法律授權行政院自行訂定「施行日期」，目的是讓新法有緩衝過渡時間，但該修正案無須緩衝過渡。

國民黨團首席副書記長林思銘說，行政院以新法尚未公告施行為由，指派NCC副主委翁柏宗「依法」延任並代理主委，公然對抗立法院三讀通過的法律，根本是自我擴權。

民進黨團幹事長吳思瑤回應，為避免NCC空轉，以及民生業務無法進行，行政院依現行法先提名代理主委，完全是依法行政。若立委無法履行法定義務，未於法定時間內行使NCC人事同意權，造成政府機關空轉、危及人民權益，行政部門當然有因應的責任。

吳思瑤說，考試委員人事同意權卡住，影響醫師、護理師、社工師等業別近三萬名考生的權益，呼籲在野黨同意召開臨時會補破網，履行人事同意權的法定職責。

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