總統公布NCC組織法修正案／政院︰新人事獲通過後 再指定新法施行日期

行政院。（資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者陳鈺馥、謝君臨／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員任期至上月底屆滿，立法院在藍、白陣營連擋八次的情況下，至今仍未進行人事同意權審查；行政院宣布由副主委翁柏宗代理主委，並擬於新任委員出爐後，再指定NCC組織法修正案施行日期，引發在野黨不滿。立院民進黨團幹事長吳思瑤強調，行政院依法行政沒有問題，立委不履行職責造成NCC空轉，才是毫無正當性。

NCC人事案持續在立法院卡關，賴清德總統七月卅一日公布「國家通訊傳播委員會組織法」修正案。行政院發言人陳世凱昨表示，政院將於立法院通過NCC新任委員人事審查案，即依組織法第十六條授權指定新法施行日期，希望立法院能夠儘速審議，讓NCC得以繼續正常運作。

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立法院七月中旬三讀通過NCC組織法修正案，刪除延任規定，行政院指出，立院遲至七月廿九日才將咨文送至總統府，考量法律公布需作業時間，加上主委將在八月出缺，因此依現行NCC組織法第四條及第五條前段規定，在新法公布及施行前，暫由延任的翁柏宗依法代理主委職務。

陳世凱說，NCC為獨立機關，在保障憲法言論自由的精神下，肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，皆需NCC能夠召開會議並正常運作下始能行使，包括有關奧運賽事的轉播，也屬需要NCC正常運作才能進行的範疇。

陳世凱表示，總統已公布「詐欺犯罪危害防制條例」等打詐專法，其中有關公告境外高風險電信事業、從源頭管理黑莓卡等，亦屬NCC業務，如果NCC無法正常運作，可能嚴重影響打詐成效。

對於政院指定翁柏宗代理NCC主委，吳思瑤強調，政院為維護民眾權利，依法行政沒有問題，因NCC不能空轉。民進黨團書記長莊瑞雄則說，奉勸在野黨腦袋別想的都是政治鬥爭，應速行使人事同意權。

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