考試院新人事卡在立院 衝擊逾3萬人國考權益

考試院新人事「卡」在立法院，恐嚴重衝擊明年多項考試。圖為國家考場。（資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕下屆（第十四屆）考試院長、副院長及考試委員人事案目前「卡」在立法院，如未能在九月一日順利銜接，將嚴重衝擊明年一月和二月應舉行的初等考試、醫事人員、護理師及社工師等考試，超過三萬人的應考權益恐大受影響。

考試院長黃榮村昨在院會中表示，考試院每年辦理約二十次大型國考，應考人逾三十萬人，基於國家考試的重要性無可取代，人事同意權也攸關國家考試的順利進行，考試院會持續溝通；但基於各種變數尚難預測，不容輕忽，他已責成考試院秘書長劉建忻和考選部長劉孟奇，預擬可行的應變方案，預做萬全準備。

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總統賴清德已提名第十四屆考試院長周弘憲、副院長許舒翔，以及國際水利環境學院副執行長鄧家基、政大專任教授黃東益、最高檢察署檢察官及代理司法官學院院長柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常次呂秋慧，以及現任考試委員王秀紅與伊萬．納威七人為新任考試委員，送請立院審議。

醫護考試若延宕

醫界憂影響就醫

黃榮村說明，依據典試法規範，「考試院院長」和「考試院院會」在國考程序中扮演關鍵角色，九月之後如果沒有考試院長和考試院會來啟動程序並做成各項決定，國家考試的舉辦及典試工作安排，無論是尚未請辦或進行中的考試，恐都受到影響。

醫護界也憂心，明年初的醫師及護理師等考試，如受影響而延後舉辦或停辦，恐嚴重衝擊急需補充的護理師人力，更影響國人就醫。

黃榮村指出，我國五權分立，各憲政機關職權行使都很重要，國家考試履現憲法保障人民「應考試權」和「工作權」，以及甄補國家公私部門人力的重要機制，相信立委一定能充分理解，並會秉其權責，儘速完成第十四屆考試院人事同意權的審查，讓考試院的憲政職權得以行使，不影響考生的權益和相關領域的運作。

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