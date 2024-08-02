逾56億元資產被凍結／拒認附隨組織 救國團提告 法院判敗

救國團前團部「志清大樓」，當年就是由政府挹注資金興建。（資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者溫于德、陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會六年前認定救國團為國民黨附隨組織，凍結其五十六億餘元的資產，救國團不服，決定提告。台北高等行政法院根據國民黨的會議紀錄、救國團的人事等，指救國團就是國民黨的不當黨產，昨判救國團敗訴；仍可上訴。

黨產會︰可做為婦聯會、救總案示範

黨產會官員指出，救國團附隨組織案的判決極具示範作用，因為先前國民黨黨營事業中投、欣裕台公司附隨組織案，畢竟是國民黨百分之百持股的公司，而救國團向來否認是附隨組織，辯稱是社團法人。本案勝訴後，有助追討救國團不當黨產，也為婦聯會、救總等案起了示範作用。

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北高行︰救國團由國民黨一手操辦成立

北高行認為，國民黨中央改造委員會於一九五一年一月的會議通過「中國國民黨現階段青年運動指導方案」；隔年一月的會議再通過「籌建中國青年反共抗俄救國團原則」，並於三月廿九日青年節發表「告全國青年書」而決定成立救國團，經當時身為國防部總政治部主任蔣經國籌辦，十月底正式成立救國團。

中改會籌組原則已載明「青年反共抗俄救國團屬於政府，本黨以黨團方式領導其活動」等語，並經對照救國團創團至二○○五年為止的歷屆主任，除李元簇外，包括蔣經國、李煥、宋時選、潘振球、李鍾桂都兼有黨務經歷。

另從一九七八年的「第一屆」團務指導委員會起，到一九八六年的第五屆團務指導委員會，每屆團務指導委員會中，都有時任行政院青年輔導委員會或國民黨中央青年工作會的主任委員。

一九八七年至二○○五年擔任救國團主任的李鍾桂，也自稱是由時任國民黨主席的蔣經國親自派任；一九九九年救國團還有大量幹部，對國民黨規劃由時任黨主席李登輝的女婿賴國洲擔任救國團的主任表達抗拒，更可認定國民黨對救國團有實質控制力。

再者，救國團成立後的部分時期，其營運及人事預算都由政府編列，並由國民黨「代領轉發」，辦理休閒育樂活動的各個中心也都在黨國體制下，以低價甚至無償撥用方式取得土地，其前團部志清大樓的興建經費，同樣由政府大量挹注；況且救國團即便於一九九九年初脫離國民黨的實質控制，相關財務的權屬卻未釐清。北高行因而認定救國團就是國民黨的不當黨產。

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