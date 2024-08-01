李正皓告發高虹安用公款打官司 竹檢分案調查

2024/08/01 05:30

去年踢爆寡婦樓與竹市民主段都更 被竹市府控告

〔記者黃美珠、蔡彰盛／新竹報導〕政治評論員李正皓指控，去年他踢爆高虹安寡婦樓與竹市民主段都更相關情事，結果他今年收到民事求償訴狀時，原告竟是新竹市政府，質疑高虹安利用市府資源聘用律師幫自己打官司，涉犯圖利罪。李正皓昨表示，已經委託律師向新竹地檢署遞狀告發高虹安涉嫌利用新竹市政府公費為自己打官司。

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市府：市長是法定代理人

新竹地檢署發言人、主任檢察官鄒茂瑜昨證實，竹檢已經收到李正皓指控高虹安涉嫌用市府資源聘請律師幫自己打官司，有圖利之嫌的相關檢舉資料，檢方已簽分他字案調查，檢方會依據檢舉內容逐一釐清。

李正皓在臉書表示，已經委託律師向新竹地檢署遞狀，告發高虹安涉嫌利用新竹市政府公費為自己打官司，涉及貪污治罪條例主管監督事務圖利罪，高虹安利用新竹市長身分，跳過內政部核定環節，命市府用公費律師為自己為訴訟行為，即應構成非主管監督事務圖利罪，他也請求調取新竹市府關於發包契約、審查會議紀錄，決行公文等證據。

代理市長邱臣遠表示，市長本就是市政府的法定代表人，不論在任何法定程序中，不管是原告或被告，市長身為新竹市政府的法定代理人，各地方政府或是過去的市府團隊，對於涉及妨害名譽的提告，皆依此原則處理。至於特定名嘴如何行使其司法權益，市府予以尊重，但社會自有公評。

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