強化國軍指管情監偵 台美簽署20億Link-16提升合約

「Link-16」為我國與美國、北約國家使用的戰術資訊鏈路系統，供各式軍機、軍艦、作戰車輛即時交換文字、圖像、語音等戰術資訊，甚至可與友盟部隊通聯，為滿足聯合作戰需求的重要裝備。（取自L3Harris公司官網）

2024/08/01 05:30

2026年底前完成 有助美台分享戰場情資、建立共同作戰圖像

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍為強化指管、情監偵鏈路，爭取升級現有Link-16資訊鏈路系統，美國已於今年初同意透過軍售方式，先協助我方進行先期規劃工作。政府採購網昨公布的決標資訊揭示，國軍近期已與美國在台協會簽署廿．五億餘元的「資通系統提升先期規劃」合約，預計二○二六年底前完成，為精進各式軍備聯合作戰能量奠基。

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精進各式軍備聯合作戰能量

「Link-16」為我國與美國、北約國家使用的戰術資訊鏈路系統，供各式軍機、軍艦、作戰車輛即時交換文字、圖像、語音等戰術資訊，甚至可與友盟部隊通聯，為滿足聯合作戰需求的重要裝備。不過，國軍現有系統僅為「精簡版」，並未擴及所有現役軍備，隨著國軍未來數年將陸續獲得美製F-16V戰機、M1A2T戰車、「海馬斯」多管火箭系統及陸射魚叉飛彈，戰術資訊鏈路系統升級有其迫切性。

日方也可先期掌握共軍動態

此案涉及美台軍事深層合作，將能分享戰場情資，有助於建立共同作戰圖像。即使美軍未直接介入台海衝突，也可將偵測系統的戰場情資分享國軍，同樣使用Link-16的日本也可開通相關權限，先期掌握共軍動態，更有效地分配兵力、火力。

為此，美國政府於今年二月公告「Link-16系統提升先期規劃」對台軍售案，進行「知會國會」程序，總金額達七千五百萬美元（約廿四億六六一一萬新台幣）。我國國防部當時透過新聞稿表示，美方將就整合國軍指管及情監偵系統的數據鏈路升級，進行整體規劃、完成部分優先升級作業，提升現有共同作戰圖像效能，並建立軍事互通性，發揮聯合戰力。

政府採購網昨公布的決標資訊顯示，國軍已透過駐美軍事代表團，與美國在台協會簽署「資通系統提升先期規劃」，由資通電軍指揮部主辦，總金額廿億五八四四萬餘元，今年七月執行至二○二六年底。

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