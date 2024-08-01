NCC委員林麗雲、王維菁任滿 批「政媒共生牟利」

國家通訊傳播委員會（NCC）委員林麗雲、王維菁（見圖）昨任期屆滿，兩人發表卸任建言，呼籲立法院朝野盡速審查NCC委員人事同意權。（資料照）

2024/08/01 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）委員林麗雲、王維菁昨任期屆滿，兩人發表卸任建言，呼籲立法院朝野盡速審查NCC委員人事同意權，也批台灣政媒共生集團透過政治與媒體影響力牟利，新聞頻道政媒集團化與高度政治化，媒體成政治部門輿論宣傳工具，導致新聞台喪失實質社會影響力。

新聞台喪失實質影響力

對於兩位委員建言，NCC主秘黃文哲表示尊重委員專業。NCC依照「衛星廣播電視法」第廿一條，會要求業者自律、透過行政管理等手段要求業者做到公平公正，若媒體違反法律會依法處理。

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黃文哲轉述代理主委翁柏宗的說法，若代理期間遇到牽涉傳播的裁處案、政策案會謹慎處理，盡量等新的委員到來再處理。

林麗雲、王維菁昨指出，台灣新聞頻道市場過度競爭因此獲益分散，致新聞台仰賴業配、置入及政府標案，形成台灣政媒共生集團透過政治與媒體影響力牟利，扭曲政治清明，侵蝕民主與社會正義。兩位委員也批評政媒集團化使台灣電視新聞報導不公、過度政治立場化，新聞頻道漸失公信力與影響力。

兩位委員指，新聞頻道政媒集團化與高度政治化，媒體成政治部門輿論宣傳工具，不公正報導及節目導致台灣新聞頻道社會信任度長期世界排名倒數，觀眾逐步流失，新聞台喪失實質社會影響力，難與網路的多元立場競爭，是台灣民主另一危機。

兩人表示，NCC對台灣電視新聞市場過度飽和及惡性競爭問題應有嚴肅責任，在新聞頻道市場結構上要有檢討現行申設、評鑑、換照機制之實質效能等改善進退場機制擘劃。

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