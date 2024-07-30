高虹安被停職違憲？ 劉世芳搬「三法」反駁白營

內政部長劉世芳。（記者林哲遠攝）

2024/07/30 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕新竹市長高虹安因涉貪一審遭判刑停職，民眾黨立委張啓楷為高抱不平，認為內政部停止她職務，已明顯違憲。內政部長劉世芳昨受訪表示，內政部是依據「憲法」、「地方制度法」，以及行政院人事行政總處引用的「公務人員俸給法」，所做出的處置方式。

張啓楷表示，「地方制度法」有關市長停職的規定寫得非常清楚，是在市長任內如發生貪瀆且一審判決有罪，才能停職。張質疑，高虹安的事情是發生在立院的助理費，內政部是否「竹篙湊菜刀」？再者，「憲法」第十五條規定人民的工作權應受保障，內政部不但違反「地方制度法」且違憲。

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針對高虹安半薪遭停，張啓楷抨擊，法律的審判過程應該是無罪推定，且高虹安還具有公務人員任用資格，不能到外面兼職，怎麼可以把半個月的薪水停掉？他強烈支持高向行政法院提出停止處分。

對此，劉世芳說明，要求停職這件事，在憲法第十五條、第廿三條中，服公職不只是權利也是義務，在工作權的保障中，若牽涉明顯公共利益，應按照比例原則與規範；同時，內政部依據司法判決引用「地方制度法」給予停職。

劉也表示，內政部是依行政院人事行政總處所提解釋，審酌當事人若不是屬於維持基本生活所需的話，不一定要發給半薪。內政部亦補充，考量高虹安市長涉犯「貪污治罪條例」案件，且尚無因停職導致基本生活難以維持顧慮，為貫徹政府掃除貪污決心，決定停職期間不核給半數俸額。

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