「拆樑」籲連署人︰查詢單回函平信 改寄雙掛號

基隆市選委會用雙掛號寄給罷免連署人查詢單，僅附上平信回郵，引發外界質疑，平信回郵回覆查詢單是否會被暗槓，導致罷免權被沒收。（山海公民拆樑行動提供）

2024/07/30 05:30

〔記者俞肇福、李文馨／綜合報導〕公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，已進入第二階段的連署書查對，「拆樑」發言人林茵茵表示，基隆市選委會用雙掛號寄查詢單給連署人，卻僅附「平信的回郵郵資與信封」，萬一市選委會片面宣稱沒收到，將導致罷免連署無效的份數增加，志工為此請求收到查詢單的民眾自付郵資改寄雙掛號回函，如果寄平信回函也要拍照存證。

「山海公民拆樑行動」已送出四萬三一三八份第二階段的罷免連署書，基市選委會最遲要在八月十七日審查完成，再將查對結果函報中央選委會，宣告罷免案成立與否。

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林茵茵指出，公民團體無法掌握用平信寄回查詢單回覆市選委會，是否會發生外界擔心的「平信回函容易被暗槓」，導致罷免連署無效的份數增加？因此要拜託收到查詢單的民眾，如果用市選委會提供的平信寄回查詢單，最好拍照存證，或自貼郵資改寄雙掛號回函。

林茵茵強調，基隆市選委會以「未回覆」或「逾期回覆」來剔除罷免連署的有效份數，這是企圖沒收罷免權的小動作，中央選委會也要求基隆市選委會不能依此認定為剔除理由，希望市選委會公平公正查對，勿有政治因素考量，甚至淪為政治打手。

基市選委會︰平信方便寄出

基隆市選委會總幹事張淵翔解釋，用雙掛號寄出查詢單並附上平信的回郵信封，這是市選委會全體委員決議，若要求民眾也用雙掛號回覆，民眾必須到郵局臨櫃寄出，還要填寫寄件人資料，恐怕反而降低民眾回覆意願，寄平信回覆才是更便利的做法，並不會有信件遺失。

中選會︰不可恣意查詢

另外，公民團體近日也質疑，基隆選委會將寄出兩萬餘份查詢單，且若未即時回覆恐遭剔除。中選會副主委陳朝建受訪表示，已多次囑咐基隆選委會，查詢單並非可恣意任意查詢；必要時，中選會將依主管選務權責進行調查，並做適法適當的處理。

基隆選委會若未依法辦理，中選會可否重新查對連署書？陳朝建回應，中選會作為主管機關一定依法辦理選務，也會要求主辦選委會依法依規定辦理，不過由於該案為程序進行中的選務案件，依法循例中選會不做其他評論或回應。

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