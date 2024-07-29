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F-16軍機維修計畫補助 帶動航太產值

經濟部產業發展署推動F-16暨軍機維修計畫，盼對我國國防安全的提升也能起到關鍵作用。（資料照）

經濟部產業發展署推動F-16暨軍機維修計畫，盼對我國國防安全的提升也能起到關鍵作用。（資料照）

2024/07/29 05:30

〔記者廖家寧／台北報導〕提升國防航太自主能量是我國「六大核心戰略產業」政策目標，經濟部產業發展署本月公布「Ｆ十六型機暨軍機維修推動計畫」，預期實質效益不僅促成航空器產業產值再締新猷，對我國國防安全的提升也能起到關鍵作用。

經濟部指出，Ｆ十六型機暨軍機維修推動計畫，是以「提高軍機自主維修能量」為首要目標，整合國內航太產業、籌建Ｆ十六型機及軍機的自主維修及產製能量，以落實國防武器的自主化及在地化，並建立維修及產製供應鏈體系，可即時支援空軍機隊的運作需求。

經濟部表示，預期後續可帶動民間航太產業及周邊機械、材料、電子、通訊等相關產業在技術面的全面升級，更能進一步爭取國際軍機的維修訂單，達成台灣邁向亞太維修中心的願景。

計畫目標有三：一是籌建Ｆ十六型機及軍機機體系統、發動機系統及航電系統的自主維修與產製技術，藉由「以軍帶民」模式，建立軍民通用的關鍵零組件核心技術能量。

二是建立完整Ｆ十六型機及軍機維修體系，優先針對空軍機隊籌建維修技術，並運用空軍內需市場作為供應鏈整合的試煉場域，其後切入軍民用機國際市場。

三是建置符合軍方產品認證規格的品保體系，並通過國際航太品質系統、特殊製程認證及產品驗證，輔導國內業者成為合格供應商。

計畫補助的關鍵零組件項目有三類範疇，一是燃油、電氣、環控等模組，二是風扇、壓縮器、燃燒室等模組，三是火控、顯控、飛控等模組。補助案件的補助比率為全案總經費五十％，計畫時程以不超過兩年為原則，受理日期即日起至八月十六日止。

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