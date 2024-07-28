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軍事採購全都露 學者籲修法補漏

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁昨表示，軍事設備與關鍵基礎設施，仍依照政府採購法規定公開招標，讓雷達、軍營、甚至軍艦維修公開，他認為應修法補漏，否則如何談防衛韌性？圖為空軍樂山雷達站。（擷取材自Google地圖）

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁昨表示，軍事設備與關鍵基礎設施，仍依照政府採購法規定公開招標，讓雷達、軍營、甚至軍艦維修公開，他認為應修法補漏，否則如何談防衛韌性？圖為空軍樂山雷達站。（擷取材自Google地圖）

2024/07/28 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統賴清德宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，強化國防、民生、災防、民主韌性，但中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁昨表示，軍事設備與關鍵基礎設施，仍依照政府採購法規定公開招標，讓雷達、軍營、甚至軍艦維修公開，他認為應修法補漏，否則如何談防衛韌性？

依採購法公開招標 恐危害國安

台灣國際法學會理事長廖福特也認為，國防採購涉及國家安全，應該有「政府採購法」的例外，不然戰管雷達在哪、要修什麼，全部都公開，這是很嚴重的。郭認為，如果政府決定補漏，「鐵腕一定能做，只是要不要做的問題」。

雷達維修都公開 奢談防衛韌性

台灣新世紀文教基金會、台灣國際法學會昨舉行「中國對台法律戰的威脅座談會」。郭育仁指出，台灣沒有注意到「法律戰」的重要性，像是抓到共諜組織卻輕判，有關國家核心關鍵技術直到前年才修「國安法」與「兩岸人民關係條例」重罰。

郭育仁也指出，國防部的公開採購，包括戰管雷達、軍艦維修契約等公開招標，電廠、水庫、車站也是如此，「我們中了民主的毒，這是不怕死嗎？不能有比較嚴格的立法與處罰嗎？中國在台灣要控制一個合法廠商很困難嗎？」

廖福特說，中國在法律戰最主要的政治目標，是要讓台灣變成中國的一部分，其有法律精細度，不僅知道國際法，也掌握台灣的法律，像是中國對於金門快艇事件敢跟台灣嗆聲，是知道金馬沒有畫領海基線，台海中線也在國際法有爭議，甚至中國軍艦航行路線也是在國際法邊緣，這都是經過中國精細盤算，以達政治目的。

廖福特表示，法律戰最重要的主權法律要釐清主權，但我們連中國人是否界定為外國人都很模糊。郭育仁認為，中國對台法律戰，先是否定台灣主權、否定政府管轄權，最後一步就是限制台灣的選項與行動，台灣也應以法律戰反制中國政治的目的。

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