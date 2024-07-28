漢光檢討 專家：應強化反制無人機作為

國軍五天四夜「漢光四十號」演習受凱米強颱影響，縮減為四天三夜，且有多項演練課目取消。軍方人士表示，取消的課目並不會再進行「補考」，而是會在其他海空聯訓、戰備月等演練。（法新社）

2024/07/28 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍五天四夜「漢光四十號」演習受凱米強颱影響，縮減為四天三夜，且有多項演練課目取消。軍方人士表示，取消的課目並不會再進行「補考」，而是會在其他海空聯訓、戰備月等演練。

颱風縮減演習課目 其他聯訓演練

軍方人士說，漢光演習是國軍一年一度唯一大規模跨軍種和跨階層的聯合演習，漢光驗證已經結束，取消的課目並不會「補考」，而是會在其他海空聯訓、戰備月等軍種自身訓練時練習。

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演習課目縮減、取消是否對整體驗證有影響？軍方人士承認的確有影響，但漢光在基地外演訓，都需要大量事前作業，不是隨便就能拉出去練。

國防院國家安全研究所所長沈明室表示，惡劣天候下繼續演習可能會導致傷損，而本次參謀本部授權各作戰區視情況投入救災，也是去中心化指管，能讓各部演練如何轉換部隊任務。

對於本次漢光中規模較大的澎湖實彈射擊操演，沈認為與以往表演性質相比更切合實戰。此次演訓牽涉指揮、協調、聯絡，包括整合不同口徑火砲同時發射，以及協同兵種作戰。過程中也有一輛裝甲車在發射四十公厘榴彈槍時故障，考驗官兵緊急應變處理能力。不過，本次沒有看到反制中共無人機的作為，除了情監偵，也要考慮無人機的攻擊。

火砲沒隱蔽、機動 難防空中威脅

中華戰略前瞻協會研究員揭仲也提醒，部隊在這次演訓中，並無針對中共無人機採取過多反制作為，僅在敵無人機偵查時有涉及和干擾，但其實空中威脅是全程不斷，火砲陣地不僅沒有偽裝網隱蔽，也沒有機動轉移，後續階段也未有防空作為，可能暴露出國軍對此還沒有準則與技令，所以部隊才沒有更多的反無人機措施。

揭仲說，據了解，此次演習原本要驗證指揮鏈斷絕下的去中心化運作，但諸多課目受颱風影響取消，很多基層野戰部隊等戰術層級都未進行，建議規劃調整後續各軍種戰備月時再演練這些課目。

專家指出，演習火砲陣地沒有偽裝網隱蔽，也沒機動轉移，可能暴露出國軍還沒有反制無人機的準則與技令。（圖擷取自軍聞社影片）

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