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高虹安案》「犯罪情節輕微」 4助理3緩刑1無罪

台北地院今宣判高虹安詐取助費案，其中前助理王郁文審理時均不認罪仍獲緩刑，她庭後仍認為委曲，將和律師研究是否上訴二審。（記者羅沛德攝）

台北地院今宣判高虹安詐取助費案，其中前助理王郁文審理時均不認罪仍獲緩刑，她庭後仍認為委曲，將和律師研究是否上訴二審。（記者羅沛德攝）

2024/07/27 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕台北地院昨天宣判新竹市長高虹安涉於立委任內詐領助理加班費案，除依利用職務上機會詐取財物罪，將高虹安判刑七年四月徒刑，四名同列為共犯的前高辦助理中，高辦法務主任陳昱愷獲判無罪，另三名助理皆獲輕判並緩刑，其中，有台大「公衛文」稱號的王郁文雖不認罪，但她不是公務員，不法所得僅四六六元，犯罪情節尚屬輕微，獲兩度減刑輕判二年、緩刑五年。

不認罪也獲緩刑 王郁文仍感委屈

王郁文、陳昱愷昨都到庭聆判，王郁文受訪時，對於判決結果仍感委屈；她說辦公室的薑母茶、衛生用品等物，都是她買給同仁使用，沒有所謂給高虹安私用的問題，判決令她欣慰的是，法官認定包括她在內的助理們，都確實有加班事實，她會和律師討論後再決定是否上訴；獲判無罪的陳昱愷則未受訪。

北院判決認為，黃惠玟、陳奐宇犯後均坦承犯行，和王郁文的情節皆尚屬輕微，三人犯罪所得各僅五六四二元、五○六元、四六六元，顯可憫恕，因此將黃惠玟、陳奐宇減刑三次，王郁文減刑兩次，各判刑二至三年、緩刑各三或五年，褫奪公權各一至二年。

四名涉案助理僅王郁文始終不認罪，卻同獲緩刑待遇，引發關注。北院指出，王郁文和黃、陳均不具公務員身分，可罰性較輕，依刑法第卅一條規定減輕其刑；且她不法所得僅四六六元，犯罪情節尚屬輕微，符合貪污治罪條例第十二條的減刑條件，兩度減刑後予以緩刑。

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