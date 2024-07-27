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高虹安涉貪判刑 揭發者林耕仁：天道輪迴

二○二二年十月卅一日國民黨新竹市長候選人林耕仁召開記者會，指控民眾黨候選人高虹安在立委期間有人頭助理等弊案。（資料照）

二○二二年十月卅一日國民黨新竹市長候選人林耕仁召開記者會，指控民眾黨候選人高虹安在立委期間有人頭助理等弊案。（資料照）

2024/07/27 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費被重判七年四個月並褫奪公權四年，此次市長選舉期間，踢爆高虹安在立委期間有小金庫的國民黨市長候選人林耕仁，昨在臉書發文寫下十六字：天道輪迴、舉頭三尺、尊重司法、嚴謹判決。

林耕仁在二○二二年十月卅一日召開記者會，踢爆當時的民眾黨市長候選人高虹安在立委期間有人頭助理及個人小金庫，隨後又有民眾黨的林冠年以吹哨者身分將資料送檢調，才開啟高虹安涉貪的案件調查。

林耕仁敗選後雖不在政壇，卻仍關注高虹安涉貪案件，並在臉書粉專表達心情。林耕仁認為，舉頭三尺有神明，也認為這是嚴謹的判決。

「被請辭」前文化局長

錢康明 籲高反省錯誤

去年九月被高虹安「請辭」的新竹市前文化局長錢康明也在臉書發文提到，「公主」犯法與庶民同罪。並指沒有人要害高虹安，高必須接受自己的錯誤所造成的結果。錢呼籲高虹安好好反省，同時慶幸自己被高虹安認證不是同一路的人，所以他很高興這樣的結果。

同樣去年九月初「被請辭」的前副市長蔡麗清，則對高的一審司法判決結果表示尊重。她受訪並提到，雖離開新竹市，但仍祝福新竹市，也對新竹市充滿感謝。

「被請辭」前副市長

蔡麗清：尊重判決

蔡麗清出身高檢署檢察官，高虹安上任後被延攬接副市長，外界原認為蔡麗清是要追查高口中的新竹棒球場大秘寶，蔡麗清也擔任棒球場體檢委員會的召集人，但蔡上任後多次被架空，最後高虹安在出訪日本時，以幾近羞辱方式在海外宣布蔡麗清因個人生涯規劃請辭。

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