議員詐領重判前例多 法界：高虹安刑度不重

高虹安與助理一審刑度

2024/07/27 05:30

〔記者楊國文、陳鳳麗／綜合報導〕新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費，台北地院昨認定高虹安同時觸犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪、使公務員登載不實兩罪，從重依貪污罪論罪，判處七年四月徒刑；法界指出，對照多位市議員詐取助理費的前例，高被判的刑期「並不算重」。

嘉義市議員戴寧一審重判十年六月

貪污治罪條例的「利用職務上機會詐取財物罪」是最輕本刑七年以上之罪，近年來，多位市議員涉詐領助理費均被重判。無黨籍嘉義市議員戴寧涉詐取助理費五百一十八萬元，去年七月一審重判十年六月、褫奪公權五年。

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另一知名案件是前新北市議員王淑慧，以人頭詐取助理費三百萬元，一審重判九年，二審考量她認罪、繳回犯罪所得，改判五年、褫奪公權五年，最高法院今年三月駁回上訴定讞。

前台北市議員童仲彥詐取助理費五萬多元，一審判七年六月，最終被判刑三年十月、褫奪公權兩年定讞。台北市議員潘懷宗涉詐領助理費三百卅三萬元，士林地院考量他坦承犯行並繳回犯罪所得，輕判兩年、緩刑五年、褫奪公權五年，檢、辯都未上訴而確定。

國民黨前南投縣議員曾振炎詐領助理費案，始終堅稱清白，罪刑從一審的三年六月最後改判七年六月定讞，今年三月廿八日入監服刑。無黨籍南投縣議員吳瑞芳也因詐領助理費一審判刑四年六月，二審因她對犯罪事實無爭議，且繳回不法所得五一二萬元，改判較輕的三年十個月，目前官司還在進行中。

律師：高否認犯行、態度不佳 沒減刑事由

至於高虹安案，北院考量她沒前科、犯罪動機、犯罪所得為十一萬六千多元等因素，僅判處七年四月徒刑、褫奪公權四年，沒收犯罪所得。律師林曜辰指出，高虹安涉以立委身分多次向立法院詐取公費助理補助費，惡性不輕，且始終否認犯行，可證其犯後態度不佳，沒有減刑事由，但北院仍判刑七年四月，只比最輕本刑多四個月，並不算重。

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