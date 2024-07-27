涉貪判刑》高虹安：退出民眾黨 將提上訴

新竹市長高虹安一審被判有罪，高虹安昨用影片及文字回應：會退出民眾黨，也會提出上訴。（記者洪美秀翻攝自高虹安的影片）

2024/07/27 05:30

稱判決結果與其他助理費案差異大 前所未見

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費昨一審被判七年四個月及褫奪公權四年，高虹安昨發聲明稱，法官的宣判和十多年來累積過無數個助理費案判決的主流穩定見解，有非常大的差異，更是前所未見。針對一審判決，高宣布即刻退出台灣民眾黨，並且提出上訴。高同時敬告想利用政治惡意操作攻擊市府運作的人，絕不會得逞，市府團隊會依循穩健步伐賣力向前，不容許有任何狀況傷害到市民。

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高將被停職 邱臣遠代理

依照地方制度法，高虹安一審有罪將被停職，其職務將由副市長邱臣遠代理。邱臣遠於今年二月二日由高虹安任命，至今上任五個多月，高虹安為讓邱臣遠熟悉市政，幾乎出席重要場合都與邱同台，但邱與新竹無淵源，過去接受媒體訪問時曾提到，不會做沒有聲音的副市長。

邱臣遠表示，全力支持高虹安上訴捍衛權益，也期盼司法應該為人民帶來公平正義，而非害怕與恐懼。邱並說，雖因高停職而代理市長，但他向市民承諾，市政推動絕不會有任何延宕或停擺，高虹安競選市長期間所提出的政見，以及任期內推動的各項政策，他與市府團隊都會持續精進落實、全力以赴、達成目標，完成高虹安對市民的承諾。

邱臣遠是前副市長蔡麗清去年九月八日被請辭、副市長空缺五個多月後，才在今年二月被高延攬。邱曾任民眾黨不分區立委，並在今年參選新北市立委失利。

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