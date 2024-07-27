為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

涉貪判刑》高虹安：退出民眾黨 將提上訴

新竹市長高虹安一審被判有罪，高虹安昨用影片及文字回應：會退出民眾黨，也會提出上訴。（記者洪美秀翻攝自高虹安的影片）

新竹市長高虹安一審被判有罪，高虹安昨用影片及文字回應：會退出民眾黨，也會提出上訴。（記者洪美秀翻攝自高虹安的影片）

2024/07/27 05:30

稱判決結果與其他助理費案差異大 前所未見

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費昨一審被判七年四個月及褫奪公權四年，高虹安昨發聲明稱，法官的宣判和十多年來累積過無數個助理費案判決的主流穩定見解，有非常大的差異，更是前所未見。針對一審判決，高宣布即刻退出台灣民眾黨，並且提出上訴。高同時敬告想利用政治惡意操作攻擊市府運作的人，絕不會得逞，市府團隊會依循穩健步伐賣力向前，不容許有任何狀況傷害到市民。

高將被停職 邱臣遠代理

依照地方制度法，高虹安一審有罪將被停職，其職務將由副市長邱臣遠代理。邱臣遠於今年二月二日由高虹安任命，至今上任五個多月，高虹安為讓邱臣遠熟悉市政，幾乎出席重要場合都與邱同台，但邱與新竹無淵源，過去接受媒體訪問時曾提到，不會做沒有聲音的副市長。

邱臣遠表示，全力支持高虹安上訴捍衛權益，也期盼司法應該為人民帶來公平正義，而非害怕與恐懼。邱並說，雖因高停職而代理市長，但他向市民承諾，市政推動絕不會有任何延宕或停擺，高虹安競選市長期間所提出的政見，以及任期內推動的各項政策，他與市府團隊都會持續精進落實、全力以赴、達成目標，完成高虹安對市民的承諾。

邱臣遠是前副市長蔡麗清去年九月八日被請辭、副市長空缺五個多月後，才在今年二月被高延攬。邱曾任民眾黨不分區立委，並在今年參選新北市立委失利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
力挺高虹安上訴 柯文哲：相信高沒貪污意圖
2024/07/27 05:30

力挺高虹安上訴 柯文哲：相信高沒貪污意圖
資策會自訴高虹安侵權案 地院：逾告訴期不受理
2024/07/27 05:30

資策會自訴高虹安侵權案 地院：逾告訴期不受理

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起
議員詐領重判前例多 法界：高虹安刑度不重
2024/07/27 05:30

議員詐領重判前例多 法界：高虹安刑度不重
高虹安涉貪判刑 揭發者林耕仁：天道輪迴
2024/07/27 05:30

高虹安涉貪判刑 揭發者林耕仁：天道輪迴

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
高虹安案》「犯罪情節輕微」 4助理3緩刑1無罪
2024/07/27 05:30

高虹安案》「犯罪情節輕微」 4助理3緩刑1無罪
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播