焦點評論》國民黨需要交班競爭

國民黨明年即將舉行的黨代表大會，倘若真的能夠出現交班競爭，對於政局的再進化，絕對不是壞事。（資料照）

2024/07/27 05:30

記者鄒景雯／特稿

國民黨是立法院的最大黨，獲得民眾黨的結盟相助，政治能量猶如添翼，掌握這麼大的權力，反映在諸多民調數據上卻未呈現正相關，對於台灣的政治發展來說，這不是好事。

颱風期間，台中市長盧秀燕訪美緊急折返，引起綠營政界鎖定式的針砭剾洗，說明一件事，盧秀燕已經夠分量成為「假想敵」，她的訪美計畫被視為是鋪排大局的「起身炮」。從這個角度觀察，國民黨預定在明年即將舉行的黨代表大會，熱鬧的機率想必不小，倘若真的能夠出現交班競爭，對於政局的再進化，絕對不是壞事。

請繼續往下閱讀...

何以如此看待？國民黨當前的領導者朱立倫，早在二○一○年底新北市長一役擊敗蔡英文後，即被大眾認知為國民黨的「少主」，最有機會接續馬英九之後參選總統，無奈當時馬總統的私心耽誤（甚至是斲傷）了國民黨的人才培養，無法一鼓作氣，自然再而衰、三而竭，朱立倫便時不我予。二○一五年硬是「換柱」自己上；二○一九年黨內初選淪為「小三」，退敗在韓國瑜、郭台銘之後；二○二四大選只有認命「抬轎」，以保主席大位；而至今天，比較像是傅崐萁的「橡皮圖章」。十四年倏忽而過，似乎應驗了古諺。

盧秀燕昨晚再度啟程前往美國，完成未續的訪問，說明這可不是臨時起意之舉。同樣的，朱立倫也興起下半年也有美國之行的說法，顯示其不落人後。此外，新北市長侯友宜的動向如何？外界也不宜忽視；畢竟大選的成敗有太多外在與內在因素，非候選人一人之事，例如朱主席整合黨內的手段並非毫無瑕疵，不然可以問問郭台銘的感受。

樂見國民黨進行交班競爭，在於：自今年二月新國會組成後，在三黨不過半的情勢下，原本主動尋求各政黨的共識，以促進議事和諧，是民進黨的責任，但是國民黨竟彷彿自任「亂源」，帶頭與民眾黨採取「焦土」策略，以爭議性太高的自我擴權法案，屢屢挑戰憲政體制，並不惜侵犯公民各項權益，造成社會為之譁然，反而協助溝通無著的民進黨得以輕易卸責。這不僅僅是戰略錯誤而已，國民黨已經失去國家本位、人民至上的從政道德，才是令多數民意搖頭的要害。

既然國民黨沒了準頭，不知方向，那麼兩件事必須要做，一是檢討領導，二是發起辯論，這些全可經由新一波的黨內競爭來同步完成。朱立倫如果能通過諸侯的挑戰，方可獲得下階段掌舵國民黨的正當性；反之若是各方山頭勝出，則朱立倫所代表的流亡政權菁英階層路線，就到了該改弦易轍的時刻。

國民黨是否生存、如何生存事小，反對黨能否修正從政心態、精進反對方法，有效督促建設性改革，才是值得眾所關注的大事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法