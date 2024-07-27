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焦點評論》高虹安貪污判刑 藍白合埋變數

「藍白合」是否持續操作，因高的貪污案埋下變數。（資料照）

「藍白合」是否持續操作，因高的貪污案埋下變數。（資料照）

2024/07/27 05:30

記者洪美秀／特稿

新竹市長高虹安因立委期間涉貪助理費，一審被判七年四個月，即刻停職。高虹安宣布將提上訴，並強調市政團隊會繼續推動；這意謂高虹安不會在此時宣布辭職，可能沒有補選市長的機會，加上高虹安所涉貪污案需三審定讞，各政黨多放眼及著墨二○二六年的市長選戰，「藍白合」是否持續操作，也因高的貪污案埋下變數。

一如預期，高虹安以「政治迫害」悲情牌，力拚二審判決逆轉的可能性，但高的停職打亂民眾黨在二○二六年的市長選戰佈局；高虹安雖宣布退出民眾黨，但黨主席柯文哲支持高上訴自清，預留高若二審逆轉，民眾黨可能再推高爭取連任，反之若二審維持原判，也能徵召代理市長邱臣遠上陣，延續政治能量。

國民黨因二○二二年操作「藍白合」，不惜犧牲黨內同志林耕仁讓高虹安當選，面對二○二六年市長選戰或高若辭職可能補選市長，卻陷入人選難產的窘境。高若一審無罪，藍營自可大方續推「藍白合」，支持高連任，如今高被判重罪且停職，國民黨可能人選如立委鄭正鈐和黨部主委李縉穎也浮出檯面；但鄭正鈐若參選，都可能影響國民黨在國會脆弱多數的席次，讓黨中央舉棋不定，而李縉穎因個人知名度不高且是空降，讓國民黨在竹市的佈局陷入困境。

反觀高虹安一審有罪停職，有利於民進黨內的整合與團結。今年立委選戰代表民進黨參選的陽明交大法律教授林志潔，雖輸掉立委選舉，仍持續深耕地方，外界解讀林志潔很可能代表民進黨參加二○二六年的市長選舉。

除了林志潔，前市長林智堅的子弟兵、市議員陳建名或劉康彥都是可能人選，不管最後由誰出線，隨著高虹安停職，後續的政治效應都有利於民進黨在新竹市扳回一城。

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