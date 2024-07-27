時力籲高虹安請辭 罷高團體續推

新竹市長高虹安一審被判有罪將停職，罷高團體也乘勢續推罷免連署。（記者洪美秀攝）

2024/07/27 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安擔任立委期間涉貪助理費，一審被判七年四個月，即日起將停職。新竹市議會時代力量黨團呼籲高虹安應自請辭職，讓市民能重選市長。至於由竹科工程師發起的罷免高虹安「風城安心上路」行動，仍將持續進行。

首階段罷免提案連署逾一千份

罷高團體認為，高虹安雖依地方制度法被停職，但停職期間仍具市長身分，只是由副市長代理，因此還是會續推罷免，目前第一階段提案連署已超過一千份，會趁高虹安的一審宣判有罪結果，同步遍地開花推動罷免。

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市議會民進黨團則呼籲檢調應進一步調查高被檢舉的相關弊案，讓基層公務員能回歸正軌，不再受其剝削、脅迫，制止高團隊執政歪風；高虹安應公開向社會大眾致歉，民眾黨對此事應有所回應，根據其黨規，若涉貪有罪要開除黨籍。

民進黨團也表示，高虹安將在國會之惡行帶到竹市府，且濫用自身職權坐擁名車豪宅，疑似有利益對價關係、圖利廠商，任內陸續爆發局處人員涉及貪瀆或關說等不法事宜、放任「高友友」大舉入侵各項活動標案，希望代理市長能導正其歪風，盡快讓新竹市步入正軌。

時代力量黨團則要求高虹安應自請辭職，讓市民重選屬意的市長，而不應由高延攬的副市長主導未來市政發展；且高被判有罪後，罷免案通過的機會高，請辭就無須再勞民傷財，且高既然要上訴，未來將頻繁跑法院，保有市長反有礙市政推動。

國民黨市議員吳旭豐則強調，市政絕不能因高停職受影響，至於判決結果是否為政治追殺，人民自有判斷。

停職期間可續選 罷免斷後路

罷高團體則指出，高虹安雖被停職，但停職期間仍可參選下一屆市長，如果當選，就不受停職的限制、還是可以上任，直到被判有罪確定，才會被解除職務。但如果停職期間被罷免，依罷免所需程序，高的任期已不足兩年，會由行政院指定代理市長，高也不能參選下一屆的新竹市長。因此罷高團體會繼續推動罷免連署，罷免掉不適任及有罪的市長。

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