外界質疑︰身家上億 用車只登記1輛老車

立委顏寬恒。（記者黃旭磊攝）

2024/07/27 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕台中地方法院昨宣判，國民黨立委顏寬恒涉貪污罪判七年十月。根據監察院廿三日公告的廉政專刊，顏寬恒與妻陳麗凌財產申報名下不動產土地七十三筆、建物十九筆，以及動產存款五千零七十六萬元、股票債券四千六百三十七萬元和債權八千一百四十萬元等，身家「上億」仍涉貪，兩人名下僅登記一部車齡近廿年的老車，亦引起外界質疑。

據檢方起訴書，顏寬恒所犯貪污罪證，即是以詐領立院助理費一百零八萬餘元與其苑裡營造公司盈餘混合做個人使用，包括支付購買瑪莎拉蒂豪車（總車價六百四十四萬元）尾款七十二萬餘元、馬自達轎車一百三十四萬餘元、TOYOTA RVA4休旅車一百一十一萬餘元。

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用貪污款購的名車 流向應該交代清楚

台灣基進秘書長吳欣岱對此表示，顏寬恒與妻向監院申報數億元身家，名下卻僅一輛二○○六年取得的BMW。她質疑，誰會相信「一秒幾千萬元上下」的台中顏家名下只有一輛十幾年的「老米漿」？顏寬恒應出面說明是否有財產未申報、貪污贓款所購之三輛百萬名車流向為何。

據公報內容，顏寬恒與妻陳麗凌於台中市各區坐擁七十三筆土地，過半數已取得逾五年免報取得價額，未屆五年者取得價額總和則超過兩億元；亦有十九筆建物，其中十四筆皆持有逾五年，其他取得價額總和達三千五百一十四萬元。

動產方面，顏寬恒夫妻存款達五千零七十六萬餘元，有價證券（股票、債券）合計四千六百三十七萬餘元，同時有六十筆儲蓄和投資型壽險，以及兩筆總額達八千一百四十萬元的私人借款債權，另外背一億七千三百七十七萬餘元的授信債務。

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