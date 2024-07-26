漢光演習提前收兵 國軍支援救災

凱米颱風襲台，原定今日結束的「漢光四十號」演習實兵演練，提前於昨日中午十二時結束，各級部隊立刻轉換為救災任務，協助地方政府進行災害防救工作。圖為國軍第二作戰區與花蓮地方政府合作，投入救災及復原工作。（軍聞社）

2024/07/26 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕凱米颱風襲台，原定今日結束的「漢光四十號」演習實兵演練，提前於昨日中午十二時結束，各級部隊立刻轉換為救災任務，協助地方政府進行災害防救工作；國防部指出，國軍待命總兵力計三萬三七○五人，車輛機具四十三類三八一四輛（部），均已完成整備。

3.3萬兵力待命應援

國防部長顧立雄昨主持國防部災防管制會議，聽取狀況回報與人力、機具整備情況，指示各級持恆掌握颱風路徑，除於營內安全處所持續沙盤推演及指揮參謀作業訓練，並同步完成災害防救編組及整備，待命應援。

請繼續往下閱讀...

顧立雄表示，風雨過後各地方政府可能申請救災兵力、協助復原工作，請各作戰區及後備指揮部接獲兵力申請，依相關規定辦理，並回報國防部應變中心管制；另各部隊執行救災任務前，應先對支援地區實施偵察，確認天候及交通狀況，審慎危安風險評估，落實風險管控。

顧強調，執行各項救援工作時，首重官兵安全，須完成勤前教育、任務提示及下達安全規定，隨時掌握人員心緒狀況，並妥善調整勤務負荷，確保救災工作順遂；救災過程中，單位應保持紀實並適時提供官兵協助救災畫面，讓民眾了解國軍時刻與國人同在，共同守護家園。

國防部指出，國防部及第一、二、三、四、五作戰區與金、馬防部、東引指揮部，目前均為一級開設；國軍待命總兵力計三萬三七○五人，車輛機具四十三類三八一四輛（部），均已完成整備，可依令執行救援任務；另配合縣、市政府災害應變中心開設，共計派遣八七二位聯絡官、情蒐官，協助地方政府兵力申請，並會同地方警消，共同執行災情蒐報傳遞任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法