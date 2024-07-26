常備役改服補充役條件緊縮》配套法規未修正 增補兵員現漏洞

常備役體位申請服補充兵役規定修正後，國防部配套法規未更改，役男仍可按照原規定申請提前退伍，增補兵員目的出現漏洞。 （資料照）

2024/07/26 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕國軍恢復一年制義務役，為配合常備兵員額需求及服兵役公平，內政部今年修正「常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵役辦法」，刪除役男家庭為低收入或中低收入戶可申請服補充兵役等規定，以增補國家兵員。不過，立院法制局近日指出，相關辦法公布後，內政部及國防部配套法規未修正，役男仍可按照原規定申請提前退伍或退役，一進一出，恐難達成增補兵員的修法目的。

國防部相關法規未調整

役男仍可申請提前退伍

針對相關規定出現漏洞，內政部隨即於本月廿二日公告修正「替代役役男提前退役辦法」，役男的直系血親、配偶或兄弟姊妹患有重度以上身心障礙，無其他家屬照顧者才能提前退役，同時刪除低收或中低收入戶等規範，讓法規體系避免分歧。

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不過，國防部有關常備兵得申請提前退伍的相關規定仍尚未修正。

為配合國防兵力結構調整與常備兵員額需求，內政部役政司今年七月初修正「常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵役辦法」，調整可申請服補充兵役的條件，包含役男家屬中直系血親、配偶或兄弟姊妹患有重度以上身心障礙，無其他家屬照顧才能申請服補充兵役。

針對役男家屬不能維持生活者，已提高服義務役男家屬的生活扶助金、調幅為原生活扶助金約卅九％，又因應九十四年次後役男薪資調升為兩萬一三五○元，使役男履行國民義務之際，得以兼顧家庭生活開支，因此也刪除役男家庭為低收入戶或中低收入戶可申請服補充兵役的規定。

內政部預判實施後每年回流服常備兵現役人數約一九二五人，改服家庭因素替代役約二五六○人。

相關辦法公布後，立院法制局七月十六日報告提醒指出，不論是國防部主管的「常備兵補充兵服役規則」或內政部主管的「替代役役男提前退役辦法」，條文內仍將可提前退役的對象涵蓋低收入或中低收入戶的役男。

換言之，因家庭因素未達條件的役男，雖無法申請服補充兵役，卻可於入營服役後，以「常備兵補充兵服役規則」及「替代役役男提前退役辦法」申請提前退伍或退役，恐難以達成增補兵員的原始修法目的。對此，內政部已就替代役男公告修正避免漏洞，但國防部尚未就常備兵部分進行修正。

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